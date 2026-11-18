Nadie sueña con limpiar la casa, pero casi todos queremos terminar antes y que quede perfecta. Ahí es donde una buena aspiradora te cambia el día a día, y el Pre Black Friday es el momento ideal para dejar de mirarla de reojo. La marca líder en electrodomésticos llega con su mensaje más jugoso del año: consigue hasta 400 euros de descuento en tecnología Dyson. Hemos repasado 6 de sus modelos para que veas cuál encaja con tu casa, con tu coche y con tu manera de limpiar, desde la sin cable más potente hasta un robot que friega solo.

Aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal

Si buscas lo más potente que ha sacado Dyson en formato escoba, la aspiradora sin cable Dyson V16 Piston Animal es tu modelo. Lleva un motor Hyperdymium de 900 W que alcanza los 315 AW de succión, una barbaridad para algo que manejas con una sola mano. Su filtración HEPA retiene el polvo fino y los alérgenos, y la compactación de polvo hace que vaciar el depósito sea más limpio y menos molesto. Incorpora una luz láser que te enseña la suciedad que no ves a simple vista y una pantalla que te informa del estado de la limpieza. Además, puedes cambiar de accesorio sin agacharte, y el Hair Screw Tool 2.0 evita que el pelo de las mascotas termine enredado en el cepillo. Incluye también soporte de pared para tenerla siempre a mano. Y ojo, que en este Pre Black Friday se queda 200 euros más barata.

Aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone

La aspiradora sin cable Dyson V8 Cyclone es la opción para quien quiere una Dyson sin complicarse. Es la V8 más potente de la marca, su motor digital actualizado ofrece 150 AW de succión, un 30% más que la V8 original. Aguanta hasta 60 minutos con una sola carga, tiempo de sobra para limpiar toda la casa sin mirar el reloj. El cepillo Motorbar se mueve muy bien tanto por suelos duros como por alfombras, y su filtración del 99,99% retiene el polvo fino que otras aspiradoras vuelven a soltar al aire. Es ligera, fácil de manejar y se transforma en aspiradora de mano en un segundo para sofás, estanterías o escaleras. ¿Lo mejor? Dyson la ha rebajado 120 euros por el Pre Black Friday.

Aspiradora de mano Dyson Car+Boat

Hay rincones a los que una aspiradora normal no llega, como los huecos entre los asientos, el maletero lleno de arena o la tapicería de la caravana. Para eso existe la aspiradora de mano Dyson Car+Boat. Es compacta, ligera y se maneja con una sola mano, con tecnología ciclónica que mantiene la succión mientras limpias. Sus accesorios, entre ellos la boquilla para rendijas y el cepillo para superficies, te permiten pasar de las migas del coche al polvo del salpicadero sin perder tiempo. Con ella, limpiar el coche, la caravana o el barco deja de ser una excursión al lavadero y se convierte en algo de diez minutos en la puerta de casa. Rebajada 80 euros por el Pre Black Friday, es de esas compras pequeñas que se agradecen cada fin de semana.

Aspiradora sin cable Dyson V10 Konical

La aspiradora sin cable Dyson V10 Konical combina 150 AW de succión con un diseño ligero y fácil de llevar de una habitación a otra. Su cabezal cónico es lo más destacado, ya que evita que el pelo largo se enrede en el cepillo, ese pequeño drama doméstico que a muchos nos amarga la limpieza. Se desenvuelve igual de bien en suelos duros que en alfombras gruesas, y su depósito de 0,54 litros da para limpiar sin vaciarlo cada dos por tres. La filtración avanzada deja el aire más limpio mientras aspiras, y al ser sin cable llegas a cualquier rincón sin buscar enchufes. Si en casa hay melenas largas, pelo de mascota o ambas cosas, notarás la diferencia desde la primera pasada. ¿El empujón final? Los 150 euros de descuento durante el Pre Black Friday.

Aspiradora de trineo Dyson Big Ball Konical

No todo el mundo quiere una escoba. Hay quien prefiere olvidarse de la batería y tener potencia constante, y para ese perfil está la aspiradora de trineo Dyson Big Ball Konical. Con cable y en formato trineo, se desliza detrás de ti y gira con soltura en los giros y las esquinas, sin que tengas que cargar con todo el peso. Su cabezal cónico impide que el pelo se enrede, y su sistema de filtración retiene alérgenos y polvo fino. Al funcionar con cable, la potencia no baja a mitad de limpieza, algo que se agradece en casas grandes, con mucha moqueta o con varias personas. Además, ese acabado en rojo y morado luce bastante más que cualquier aspiradora gris de toda la vida. Por el Pre Black Friday, Dyson la ha rebajado 135 euros.

Robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub

Y para quienes sueñan con no hacer nada, el robot aspirador y fregona Dyson Spot+Scrub es la joya de la lista. Aspira y friega en la misma pasada, así que el suelo queda limpio sin que tú muevas un dedo. Gracias a su inteligencia artificial, reconoce la suciedad y trabaja donde hace falta, sin dar vueltas absurdas por zonas que ya están impecables. Su sistema de fregado con rodillo elimina manchas secas y marcas habituales de casa, y puedes controlarlo desde el móvil para programar las limpiezas. Lo dejas listo, te vas a trabajar o a pasear, y cuando vuelves te encuentras el salón como recién hecho. Es la compra perfecta para quien quiere recuperar horas de su semana. Con 400 euros de ahorro por el Pre Black Friday, el robot es una oportunidad que no se puede dejar pasar.

Sea cual sea tu elección, con descuentos de hasta 400 euros en tecnología Dyson, el Pre Black Friday es un buen momento para renovar la limpieza de casa.

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