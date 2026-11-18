¿Cuántos pares de zapatillas tienes en el armario y cuántos utilizas realmente? Seguramente acabes recurriendo casi siempre a los mismos, bien porque son los más cómodos o porque te gustan tanto que no encuentras el momento de cambiarlos. Sin embargo Noviembre es un buen mes para hacerlo, sobre todo teniendo en cuenta lo que podemos llegar a ahorrarnos si compramos deportivas de marcas como Nike o Adidas durante el Black Friday 2026.

Será el próximo viernes 27 de noviembre, aunque lo cierto es que no vas a tener que esperar a esa fecha, ya que tanto Nike como Adidas llevan días calentando motores y, de hecho, si entramos en sus respectivas tiendas online, nos encontramos con descuentos en deportivas que bien podrían formar parte de nuestra lista de regalos de Navidad. Y a partir de ahí, queremos mostrarte seis modelos, tanto de hombre como de mujer, a los que merece la pena echar un vistazo ya que son las deportivas que seguro arrasarán este Black Friday e incluso antes..

Nike P-6000 de mujer

Aunque parece que las últimas tendencias, pasan por zapatillas con suelas enormes, también se está volviendo a las deportivas que triunfaban hace 20 años. Basta con fijarse en las Nike P-6000, un modelo que recuerda mucho a aquellas zapatillas de running que llevábamos a principios de los 2000 y que ahora vemos combinadas incluso con abrigos de paño. Las tienes en gris con detalles en plata metalizada, una combinación que da bastante juego a la hora de vestir en invierno. Nike se ha inspirado en sus antiguas Pegasus para diseñarlas y ha mantenido ese entramado de piezas de piel sintética sobre el tejido que tanto caracterizaba a las deportivas de entonces. Cuestan 83,99 euros frente a los 119,99 euros que costaban antes de la rebaja.

Nike Promina

Para los hombres que han adquirido la costumbre de salir a caminar todos los días, Nike tiene unas zapatillas que no llegan ahora ni a los 50 euros. Son las Promina en negro, con el característico logo de la marca en blanco. Fíjate especialmente en la suela porque es lo que diferencia a estas deportivas de otras de aspecto similar. Es bastante gruesa y ligeramente curvada, algo que Nike ha hecho pensando precisamente en quienes recorren largas distancias a pie. También ha dejado más espacio en la zona de los dedos y ha añadido un poco de acolchado alrededor del tobillo. De cara a las compras navideñas pueden ser, además, un buen regalo para los padres. De 69,99 euros han pasado a costar 48,99 euros.

Nike Flex Train

No hace falta esperar a enero y a los propósitos de Año Nuevo para renovar las zapatillas que llevamos al gimnasio. De hecho, ahora nos puede salir bastante más barato hacerlo. Entre las ofertas de Nike nos encontramos también con estas Flex Train, unas deportivas de mujer que combinan el verde agua con pequeños detalles en negro y plata. A diferencia de las que utilizamos para salir a correr, éstas están pensadas para esa hora de gimnasio en la que lo mismo hacemos unas sentadillas que acabamos sudando en una clase colectiva. Son ligeras, llevan rejilla para que transpire el pie y la suela tiene unos pequeños cortes que permiten doblarla con mayor facilidad durante el ejercicio. Nike ha rebajado su precio un 30 %, de modo que en lugar de pagar 79,99 euros por ellas, nos costarán 55,99 euros.

Adidas Breaknet Sleek: en marrón chocolate o con estampado de leopardo

Si este otoño te has rendido al marrón chocolate o has incorporado alguna prenda con estampado de leopardo a tu armario, fíjate en estas dos versiones de las Adidas Breaknet Sleek. La firma alemana ha sabido trasladar al calzado deportivo dos de las tendencias que más estamos viendo esta temporada, sin renunciar a ese diseño de las antiguas zapatillas de tenis. Las primeras, en marrón con las tres bandas blancas y la suela de color caramelo, son estupendas para llevar con unos vaqueros y una americana.

Las de leopardo, en cambio, pueden darle un toque completamente distinto a un conjunto tan sencillo como unos pantalones negros y un jersey de punto. Lo mejor es que ambas tienen el mismo precio. De los 60 euros habituales pasan a costar 48 euros hasta mañana 19 de noviembre si eres miembro de adiClub, cuyo registro es gratuito.

Adidas Grand Court Cloudfoam Comfort

De todas las deportivas que hemos seleccionado, éstas son las que tienen el precio más bajo. Y seguramente también sean las que más fácilmente podamos combinar con la ropa que ya tenemos en casa. Son las clásicas zapatillas blancas de Adidas, aunque en esta ocasión la firma ha sustituido las habituales bandas negras por unas de color verde oscuro. Un modelo de inspiración tenística que incorpora la amortiguación Cloudfoam y que poco o nada tiene que ver, en lo que a precio se refiere, con otras deportivas de estética similar que se han puesto de moda en los últimos años. Su precio original era de 75 euros y ahora cuestan 37,50 euros, justo la mitad.

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