El Black Friday ya no es lo que era y aun así conviene tener un plan

El Black Friday 2026 se celebra el viernes 27 de noviembre, aunque a estas alturas la fecha funciona más como referencia que como cita. Las ofertas arrancan mucho antes y se alargan hasta el Cyber Monday, que este año cae en lunes 30 de noviembre. Amazon, por ejemplo, ha fijado su Semana de Black Friday del 19 al 30 de noviembre. Son doce días de campaña en los que la compañía ofrece más de un millón de ofertas.

De los atascos de Filadelfia al carrito de la compra

El término nació en Estados Unidos para referirse al día posterior a Acción de Gracias, cuando arranca la temporada de compras navideñas. Su uso se asocia a la Filadelfia de los años sesenta, donde la policía llamaba así al caos de tráfico y aglomeraciones de esa jornada.

En España es un invento reciente. Empezó a asentarse a partir de 2012, cuando la liberalización de los periodos de rebajas permitió a los comercios lanzar descuentos en cualquier momento del año. Desde entonces ha pasado de un día a un fin de semana, luego a una semana y, en muchas tiendas, a todo noviembre.

Un viernes que pesa menos cada año

Los datos apuntan a cierto desgaste. Según la encuesta de la OCU publicada el 13 de noviembre, el 76% de los consumidores tiene intención de comprar, frente al 78% del año pasado. El gasto medio previsto es de 209 euros, unos diez menos que hace un año.

La intención, además, suele quedarse corta al pasar por caja. En 2025 solo compró el 72% de los encuestados y el gasto real fue de 196 euros de media, contando a quienes no adquirieron nada.

La desconfianza explica parte del enfriamiento. El 70% cree que algunas tiendas suben los precios semanas antes para aparentar un descuento mayor, y el 44% piensa que la mayoría de los precios son iguales o superiores a los habituales.

Hay también una razón de calendario. Las campañas duran ahora semanas, el viernes ha perdido su carácter de jornada única y la sensación de urgencia se reparte entre muchas fechas.

Más etiquetas rojas que rebajas de verdad

La sospecha de los compradores tiene base. La OCU siguió el año pasado 2.475 productos en 61 tiendas online y comparó el precio del Black Friday con el mínimo registrado en septiembre y octubre. El 37% era más caro, con una subida media del 12%, y solo el 35% había bajado, con un recorte medio del 8%.

Las gangas auténticas, entendidas como el precio más bajo en cualquier tienda del estudio, se quedaron en el 9% de los casos. La organización habla de productos señuelo, unos pocos artículos muy rebajados que atraen al comprador hacia un catálogo que apenas se mueve.

Dónde suele estar el ahorro en tecnología

Ese mismo seguimiento da pistas útiles. Las mejores oportunidades se concentraron en robots aspiradores, baterías externas, portátiles, televisores y freidoras de aire. En robots aspiradores, uno de cada tres precios analizados era una rebaja real.

Son categorías con mucha competencia entre marcas y renovación anual de catálogo, lo que deja modelos del año anterior con margen para bajar. Ahí suele estar la compra inteligente, en el producto que ya tiene sustituto y sigue siendo perfectamente válido.

También compensa mirar lo que no es un aparato. Suscripciones, accesorios y dispositivos de marca propia de las grandes plataformas suelen tener recortes claros. Amazon, por ejemplo, rebaja sus propios dispositivos desde el 16 de noviembre.

El año en que la memoria manda en el precio

Este Black Friday llega con un condicionante que no existía hace un año. La escasez de memoria RAM y de almacenamiento, provocada por el desvío de la producción hacia los centros de datos de inteligencia artificial, ha encarecido móviles y ordenadores durante todo 2026.

IDC calcula que el precio medio de un smartphone subirá un 14% este año, y Apple ya encareció sus Mac y iPad en junio. Con ese panorama, los descuentos en estas categorías parten de precios más altos y algunos fabricantes han optado por recortar memoria para mantener la etiqueta.

Por eso conviene leer bien antes de fiarse del porcentaje. Un portátil rebajado con 8 GB de RAM o un móvil con 128 GB de almacenamiento pueden salir caros a medio plazo, por mucho que el cartel anuncie un 30% menos.

Compras que conviene dejar pasar

El estudio de la OCU detectó precios más altos de lo normal en impresoras, monitores y lectores de libros electrónicos durante la semana de ofertas. No hay garantía de que se repita, pero son categorías donde merece la pena comprobar el histórico.

Tampoco suele haber ganga en los productos recién lanzados. Los móviles y consolas presentados en otoño rara vez bajan de forma apreciable en su primer noviembre, y cuando lo hacen suele ser con regalos o accesorios que inflan el valor percibido.

Los televisores y electrodomésticos con referencias casi idénticas a las de un modelo conocido merecen una búsqueda adicional. Una letra distinta en el nombre puede esconder un panel inferior o menos conexiones.

En móviles, la etiqueta energética europea, obligatoria desde junio de 2025, permite comparar de un vistazo la resistencia a caídas, la reparabilidad y los ciclos de batería. Es un buen filtro frente a modelos antiguos que se liquidan sin apenas actualizaciones por delante.

Y queda la compra que nadie había previsto. Los contadores de tiempo, los avisos de últimas unidades y los cargos que aparecen al final del proceso son prácticas que el Ministerio de Consumo ya vigiló en la pasada campaña.

La regla de los 30 días y otras armas del comprador

La ley obliga a que el precio tachado sea el más bajo que haya tenido el producto en los 30 días anteriores al descuento. Lo recoge el artículo 20 de la Ley de Ordenación del Comercio Minorista, y saltárselo tiene consecuencias.

Consumo multó con cerca de 350.000 euros a siete tiendas online por falsas rebajas en el Black Friday de 2023. Uno de los casos documentados fue el de un portátil que costaba 627 euros, subió a 760 un solo día y regresó al precio inicial anunciado como oferta.

La defensa más eficaz es el histórico de precios. Amazon muestra ya la evolución de los últimos 365 días en sus fichas, y la OCU ofrece un asesor de precios para electrónica y electrodomésticos. Anotar ahora lo que cuesta un producto concreto sigue siendo el método más fiable.

En las compras online hay además 14 días naturales para devolver el producto sin dar explicaciones, y la garantía legal es de tres años. Muchas tiendas amplían el plazo de devolución en estas fechas. Amazon lo extiende hasta el 6 de febrero para la mayoría de artículos comprados desde el 1 de noviembre.

El último filtro es la propia tienda. Un precio muy por debajo del resto en una web desconocida, sin datos de empresa ni formas de pago seguras, es la señal clásica de fraude. Ante la duda, el INCIBE tiene una guía de compras seguras y atiende consultas gratuitas en el teléfono 017. El Black Friday sigue sirviendo para ahorrar, pero premia a quien llega con una lista cerrada, un precio de referencia y pocas prisas.