Por qué suben de precio los móviles en 2026: el componente que nadie mira y que lo está encareciendo todo

Si tu próximo móvil cuesta más que el anterior sin que la marca haya cambiado casi nada, no es casualidad. El por qué suben de precio los móviles en 2026 tiene una explicación muy concreta y poco visible para el usuario final, la memoria RAM y el almacenamiento NAND, dos componentes que llevan la etiqueta de «básicos» pero que se han convertido en un problema ahora.

Quién controla el precio de la memoria (y ya no piensa en los móviles)

Samsung, SK Hynix y Micron fabrican, entre los tres, más del 95% de la memoria DRAM del mundo, según recoge Al Jazeera. Los tres han reorientado buena parte de su producción hacia chips de alto ancho de banda (HBM), los que alimentan los centros de datos que entrenan modelos de inteligencia artificial. Ese negocio paga mejor y con contratos más estables que el mercado de consumo, así que la fabricación de RAM y NAND para móviles ha quedado en segundo plano. El resultado es escasez, y la escasez hace subir los precios.

Según explica Digi-Key, distribuidor mayorista de componentes electrónicos, los precios de DRAM y NAND han subido entre un 20% y un 40% durante el tercer trimestre de 2026 respecto al año anterior, empujados por la demanda de IA. La memoria y el almacenamiento cuestan hoy, de media, unas cuatro veces más que hace tres trimestres, según los cálculos recogidos por Al Jazeera. Son cifras que conviene tomar como orientativas, porque varían según el tipo de chip y el mercado, pero la tendencia la confirman fabricantes y analistas por igual.

El caso Apple: lo ejecutó en Mac y iPad, y ahora lo anuncia para el iPhone

Apple es el ejemplo más claro de hacia dónde va esto, porque ya ha pasado por las dos fases. El 25 de junio subió los precios de casi todo su catálogo de ordenadores y tablets. Son subidas ya ejecutadas, no previsiones.

En ese momento el iPhone se libró. Pero el propio Tim Cook había confirmado unos días antes, en declaraciones al Wall Street Journal recogidas por TidBITS, que una subida de precio en el iPhone es «inevitable» por el mismo motivo: los componentes de memoria han encadenado subidas trimestrales de entre el 50% y el 90% desde finales de 2025.

Cook no concretó fecha ni cifra exacta, pero la consultora TechInsights calcula que el próximo iPhone Pro podría subir más de 200 dólares para mantener el margen actual de la compañía, según la misma información de ABC News. Es decir, Apple no ha subido aún el precio del iPhone, pero ya lo ha anunciado, y el precedente del Mac y el iPad no invita a pensar que vaya a ser una subida menor.

Cómo lo va a notar el usuario en la tienda

El efecto no llega solo como una subida directa y anunciada, sino de forma más discreta en el resto de marcas. Esto se traduce en menos ofertas agresivas, configuraciones de entrada con menos RAM o almacenamiento del que era habitual hace un año, y modelos de gama media que ya no presumen de 12 GB de RAM y 256 GB por el mismo precio de siempre. La consultora IDC calcula que el precio medio de venta de un smartphone alcanzará los 523 dólares en 2026, un 14% más que el año anterior, mientras la producción mundial cae en torno a un 2%. Los más afectados son los móviles económicos, donde el margen para absorber el sobrecoste es menor.

Qué están haciendo las marcas para frenarlo

Xiaomi, por boca de su presidencia, ha reconocido directamente que 2026 será un año más caro que 2025 y que ajustarán precios para compensar el encarecimiento de los componentes, pese a haber firmado un contrato de suministro para asegurarse memoria durante el año. Samsung ha propuesto a sus clientes contratos de suministro plurianuales para estabilizar el mercado a medio plazo. Apple, según ha trascendido, está probando chips del fabricante chino CXMT para reducir su dependencia de los tres grandes proveedores.

Nada de esto es una promesa de que los precios bajen pronto. Los analistas del sector no descartan que la tensión se prolongue hasta 2027, así que lo razonable es asumir que el móvil que compres este año costará algo más que uno equivalente hace doce meses, y que la razón no está en la marca, sino en una industria que ahora mismo tiene otras prioridades.