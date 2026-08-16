Sorpresa monumental entre los arqueólogos: aparece en el río Danubio una moto de la Segunda Guerra Mundial casi intacta con restos de 2 soldados alemanes

El bajo nivel del río Danubio en Budapest ha permitido localizar una motocicleta de la Segunda Guerra Mundial prácticamente intacta, junto a restos mortales de dos soldados alemanes.

El hallazgo se produjo el 2 de agosto en la plaza Batthyány, frente al Parlamento húngaro. La motocicleta permanecía bajo el agua y el barro, un entorno que contribuyó a mantener buena parte de sus componentes durante más de ocho décadas.

Qué se ha encontrado exactamente en el fondo del Danubio

El Museo Húngaro de Historia Militar recuperó una motocicleta que se conserva en un estado sorprendente para una pieza que llevaba décadas sumergida.

La DKW NZ 350-1 incorporaba varias modificaciones pensadas para las condiciones de combate. Entre ellas destacaba una pequeña aleta situada en el bastidor trasero, junto a un raspador destinado a impedir que el barro y la nieve se acumularan en el neumático y terminaran llegando a la transmisión por cadena.

Esta solución habría surgido a partir de las experiencias obtenidas durante el invierno ruso. La motocicleta también utilizaba un bloque motor fabricado en fundición gris, una aleación de hierro con un elevado contenido de grafito. La escasez de aluminio provocada por la guerra fue uno de los factores relacionados con esta elección.

Junto a la motocicleta aparecieron además varios elementos del equipamiento original. Entre ellos había un bidón de gasolina, un arnés en Y y una funda para bayoneta. El arnés estaba compuesto por correas de cuero que se colocaban sobre los hombros y permitían sujetar diferentes piezas del equipo.

La propia motocicleta también aporta detalles sobre la versión localizada. Desde 1944, la NZ 350-1 incorporó cajas laterales metálicas para transportar equipaje. El modelo pertenece a los últimos años de fabricación de la serie, de la que se produjeron cerca de 12.000 unidades hasta el final de la guerra.

¿Por qué esta motocicleta permite reconstruir parte de la historia militar?

La historia de DKW ayuda a comprender la importancia que llegó a tener este tipo de vehículo. La compañía fue fundada en 1907 por el ingeniero danés Jørgen Skafte Rasmussen en Zschopau, Sajonia. Inicialmente estuvo vinculada a la ingeniería mecánica y la tecnología de vapor.

Con el paso de los años, DKW se convirtió en uno de los principales fabricantes de motocicletas de Alemania. En 1932 pasó a formar parte de Auto Union AG junto a Audi, Horch y Wanderer, mientras su fábrica de Zschopau se consolidaba como un importante centro de producción.

Durante los años anteriores a la Segunda Guerra Mundial, la empresa se orientó cada vez más hacia el rearme alemán y fabricó miles de motocicletas NZ 350 para la Wehrmacht. Con el comienzo del conflicto, la producción de modelos civiles fue reduciéndose progresivamente para responder a las necesidades militares.

La NZ 350-1 recuperada en Budapest pertenece precisamente a esa última etapa. Después de la guerra, la fábrica de Zschopau fue desmantelada por las fuerzas soviéticas y trasladada a la Unión Soviética junto con parte de sus ingenieros. Desde 1946 se fabricó allí la IZh-350, basada en gran medida en la DKW NZ 350.

¿Quiénes eran los dos soldados encontrados junto a la moto?

La parte más importante del hallazgo se encuentra bajo la motocicleta. Allí aparecieron los restos mortales de dos soldados alemanes. Sus chapas de identificación se conservaron completamente y podrían proporcionar pistas sobre quiénes eran y cuál fue su destino.

También apareció un escudo de manga de Kubán, una insignia concedida en 1943 a soldados alemanes que habían combatido en la cabeza de puente de Kubán, en la península de Tamán y el Cáucaso occidental.

Una de las posibilidades que se estudia es que los dos fallecidos fueran el conductor y el acompañante de la motocicleta. Sin embargo, los responsables del Instituto Militar de Historia de Hungría mantienen abierta otra hipótesis sobre cómo terminaron allí los restos.

Según esta posibilidad, después del final del asedio pudo haberse creado en esa zona una fosa destinada a arrojar escombros y residuos de guerra. En ella habrían terminado diferentes objetos, incluida munición y material militar.

Por este motivo, la presencia de los restos junto a la DKW no demuestra por sí sola que los dos soldados estuvieran montados en la motocicleta cuando murieron. Las chapas de identificación podrían aportar ahora nuevas pistas para aclarar una historia que permanecía oculta bajo el Danubio desde hace más de 80 años.

La motocicleta, mientras tanto, continúa su proceso de limpieza y restauración en Budapest.