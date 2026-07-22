Samsung presenta su nueva generación de plegables y relojes: Galaxy Z Fold8 Ultra, Fold8, Flip8, Watch Ultra2 y Watch9

Samsung ha presentado hoy su nueva generación de dispositivos, con dos frentes abiertos a la vez: los plegables y los relojes inteligentes. En el primer grupo, la novedad es que la gama Galaxy Z se divide ya en tres modelos con propósitos distintos, el Galaxy Z Fold8 Ultra, el Galaxy Z Fold8 y el Galaxy Z Flip8. En el segundo, la compañía renueva su oferta de salud en la muñeca con el Galaxy Watch Ultra2 y el Galaxy Watch9.

Galaxy Z Fold8 Ultra, la versión más potente

El Galaxy Z Fold8 Ultra recoge el testigo del Fold7 y lleva el sello Ultra a los plegables por primera vez. Según la firma, es el Fold más fino de su historia, con 4,1 mm de grosor desplegado y 215 gramos de peso. Su pantalla principal crece hasta las 8 pulgadas, con resolución QXGA+ y hasta 3.000 nits de brillo máximo, pensada para la multitarea y el trabajo con varias aplicaciones a la vez.

El sistema de cámaras es el más ambicioso de la gama, con un sensor principal de 200 MP con modo HDR, un ultra gran angular de 50 MP y un teleobjetivo de 10 MP con zoom óptico 3x, además de grabación en vídeo 8K con el códec APV y controles de color Cine LUT. Samsung lo monta sobre el procesador Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy, con una batería de 5.000 mAh y carga rápida de 45 W mediante una arquitectura de doble vía que, según la marca, reparte la energía de forma más eficiente por el sistema.

Galaxy Z Fold8, el cambio de formato que rompe con la fórmula anterior

El verdadero giro de esta generación es el Galaxy Z Fold8. Samsung abandona las proporciones altas y estrechas que había mantenido en todos sus Fold anteriores para adoptar un formato más corto y ancho, con una pantalla exterior de relación de aspecto 10:16 y una pantalla interior 4:3 al desplegarlo, más apaisada, que la compañía plantea como ideal para leer, ver vídeos o jugar sin necesidad de otro dispositivo.

Con 201 gramos, Samsung lo presenta como el Fold más ligero que ha fabricado hasta ahora. Monta el mismo Snapdragon 8 Elite Gen 5 for Galaxy que el Ultra, una batería de 4.800 mAh y una cámara doble de 50 MP tanto en el sensor gran angular como en el ultra gran angular. A diferencia del Fold8 Ultra, no incorpora teleobjetivo.

Ambos modelos comparten la nueva tecnología de pantalla Flex Titanium, que combina una película de aleación de titanio con una placa reforzada del mismo material. Samsung asegura que esta estructura permite pantallas más finas sin perder resistencia, absorbe mejor los golpes y reduce la marca del pliegue con el tiempo, además de suavizar el propio mecanismo de apertura del terminal.

Galaxy Z Flip8, el más fino de la familia

El Galaxy Z Flip8 se mantiene en el formato concha clásico, pero se convierte en el Flip más ligero y fino que ha lanzado Samsung, con 180 gramos y 6,1 mm de grosor desplegado. La marca ha rediseñado FlexWindow, la pantalla exterior, para convertirla en una interfaz con inteligencia artificial nativa, que muestra información, accesos directos y automatizaciones a través de Gemini Intelligence sin necesidad de abrir el terminal, activables con la tecla lateral o por voz.

En cuanto a fotografía, el Flip8 estrena FlexCam, con un sensor principal de 50 MP y funciones pensadas para selfies y vídeo en distintos ángulos, entre ellas la captura manos libres con Flex Mode, la estabilización Super Steady con bloqueo horizontal y un modo espejo en la pantalla exterior. Utiliza procesador Exynos 2600 y una batería de 4.300 mAh.

Galaxy AI, seguridad y disponibilidad de los plegables

Samsung ha optimizado Galaxy AI para cada formato, buscando en los Fold aprovechar la pantalla grande para la multitarea, mientras que en el Flip8 la apuesta pasa por FlexWindow. Entre las funciones destacan Now Brief, que ofrece información contextual según la rutina del usuario, y Now Nudge, pensada para convertir conversaciones en acciones, como consultar la agenda o guardar una ubicación. La compañía también ha ampliado la integración con Gemini Intelligence, con automatización entre aplicaciones (dice Samsung que ya son compatibles más de 40) y con Gemini Notebook para organizar notas, imágenes y documentos en un mismo espacio.

En seguridad, Samsung mantiene Knox como base de protección del dispositivo y añade un nuevo panel de «Actividad del asistente de IA» en One UI 9.0, que permite revisar qué acciones ha ejecutado la IA en nombre del usuario, además de alertas de privacidad reforzadas frente a accesos innecesarios en segundo plano.

Los tres plegables estarán disponibles en Grafito y Blanco, con acabados exclusivos según el modelo, Violeta nocturno y Verde nocturno (este último solo online) para el Fold8 Ultra, Lavanda y Pistacho (online) para el Fold8, y Rosa y Menta (online) para el Flip8. Samsung incluye además una prueba gratuita de seis meses de Google AI Pro, con 5 TB de almacenamiento en la nube, y ha actualizado Smart Switch para facilitar el salto desde iOS mediante código QR, sin aplicaciones adicionales. Los compradores de un plegable en Samsung.com que contraten Samsung Care+ recibirán los tres primeros meses de cobertura gratis.

Galaxy Watch Ultra2, pensado para el rendimiento deportivo

Junto a los plegables, Samsung ha presentado el Galaxy Watch Ultra2, que la compañía define como su reloj más potente hasta la fecha. Está orientado a deportes de resistencia y actividades al aire libre, con una función de Carrera de montaña que registra altitud, progresión en el ascenso e impacto del terreno, y con Nutrition Alert, una nueva función que estima la pérdida de sudor y recomienda cuánto líquido consumir durante el ejercicio.

El reloj también incorpora funciones de buceo desarrolladas con Mares, con clasificación IP69K, resistencia al agua de 10 ATM y certificación EN 13319. Puede registrar de forma automática profundidad, duración y temperatura del agua durante la inmersión, y ofrecerá funciones avanzadas, como el seguimiento de la velocidad de ascenso y descenso, a través de la aplicación Ultra2 Diving, cuya llegada Samsung sitúa para más adelante en 2026.

En hardware, monta la nueva plataforma Snapdragon Wear Elite y una batería de 800 mAh, un 35% mayor que la del Ultra anterior según la marca. Su pantalla, según Samsung, alcanza los 5.000 nits de brillo máximo, la cifra más alta vista hasta ahora en un smartwatch. La compañía asegura además que ha reducido el grosor del cuerpo un 12% respecto a la generación anterior, pese al aumento de batería.

Galaxy Watch9, el compañero de salud para el día a día

El Galaxy Watch9 se plantea como una alternativa más orientada al uso diario, con un marco de aluminio y un diseño pensado para la comodidad prolongada. Llega en dos tamaños, 40 mm y 44 mm, con baterías de 390 mAh y 445 mAh respectivamente, y monta el mismo procesador Snapdragon Wear Elite que el Ultra2. Su pantalla alcanza hasta 3.000 nits de brillo.

Salud con IA en ambos relojes

Los dos modelos comparten el sensor Samsung BioActive y las mismas funciones de salud basadas en inteligencia artificial, entre ellas la detección de apnea del sueño (con una nueva autorización de la FDA), el seguimiento de constantes vitales durante el sueño, una puntuación de salud cardiovascular, la carga cardiovascular diaria, un índice de condición física y funciones de protección auditiva. Ambos corren Wear OS con la capa One UI 9 Watch de Samsung.

Correas, precios y disponibilidad de los relojes

Samsung ha diseñado colecciones de correas específicas para cada modelo. Para el Watch Ultra2 ofrece Marine Band, PeakForm Band y Trail Band, orientadas a deporte y condiciones extremas. Para el Watch9 presenta Sports Band, Misty Band y Fabric Band, con un enfoque más cotidiano.

El Watch Ultra2 estará disponible en Titanium Silver y Titanium Gray. El Watch9 de 40 mm llegará en Cream y Graphite, y el de 44 mm en Graphite y Silver. Ambos relojes abren hoy su periodo de reserva y estarán disponibles de forma general a partir del 7 de agosto de 2026. Samsung suma además pruebas gratuitas de dos servicios deportivos, 60 días de Strava y dos meses de iFIT, activables desde las respectivas apps móviles.