Galaxy Unpacked 2026: qué presenta Samsung el 22 de julio y qué es Flex Titanium

Ya se sabe, la rumorología es sorpresiva y lo confirmado cabe en cuatro líneas: 22 de julio, Londres, emisión en directo por Samsung.com, Samsung Newsroom y el canal de YouTube de la compañía. El lema elegido, «A New Shape Unfolds», ya avisa de por dónde van los tiros, y la invitación animada lo remata con una silueta más ancha y más baja que la de los Fold actuales. Samsung habla de nuevos dispositivos Galaxy, de inteligencia artificial y de experiencias adaptativas. De nombres comerciales, ni una palabra.

El resto viene de filtraciones. Galaxy Z Fold 8, Z Flip 8, un plegable de formato ancho y sus especificaciones circulan desde hace meses, no salen de Samsung y coinciden bastante entre sí, lo que suele ser buena señal sin llegar a ser una garantía. Los rumores previos a un Unpacked aciertan casi siempre en el qué y fallan a menudo en el cuánto y el cuándo. A las tres de la tarde del miércoles saldremos de dudas.

El Flex Titanium es la respuesta de Samsung al pliegue de la pantalla

Este sí es dato oficial, y es lo más interesante que ha pasado esta semana. Samsung presentó el 15 de julio una tecnología de pantalla llamada Flex Titanium, destinada a la próxima generación de plegables Galaxy, que promete más resistencia y un pliegue menos visible. La marca del doblez es, junto al precio, la objeción que más repiten quienes no dan el salto al plegable: esa línea que se ve al trasluz y que se nota con el dedo al deslizar por el centro de la pantalla.

La solución pasa por meter titanio en dos capas distintas. Bajo el panel OLED se sitúa una lámina de aleación de titanio que, según Samsung, ofrece veinte veces más rigidez mecánica que la película de polímero equivalente y mide aproximadamente un tercio del grosor de un cabello humano. Debajo va una placa de titanio que sostiene el módulo completo. La clave, según la compañía, está en los micro-orificios practicados en la zona de plegado de esa placa, que permiten mantener la flexibilidad sin renunciar a la rigidez y eliminan huecos de aire entre la pantalla y el soporte.

Es decir, podríamos ver una pantalla que debería quedar más plana al abrirse, aguantar mejor los golpes y disimular el pliegue. Conviene tomarlo con calma. Son cifras del fabricante, medidas en laboratorio y sobre un componente aislado, no sobre el teléfono terminado. La durabilidad de un plegable no depende de una capa, sino de la bisagra, el adhesivo, la capa protectora y el sellado contra polvo, y Samsung lleva siete generaciones ajustando todo eso a la vez. Que el pliegue sea menos visible es plausible; que sea invisible, habrá que verlo con el aparato encendido y con luz lateral.

Por qué Samsung cambia la forma de sus plegables

El giro de formato es la apuesta de fondo. Las filtraciones del firmware apuntan a una pantalla interior con proporción 4:3, más cercana a una tableta pequeña que al formato casi cuadrado de los Fold recientes. Tiene lógica de uso: el Fold clásico abierto es incómodo para ver vídeo, deja franjas negras enormes y resulta estrecho cerrado. Un panel más ancho y bajo arregla lo primero y cambia por completo la ergonomía del móvil plegado.

También tiene lógica industrial. Samsung domina la categoría desde hace años, pero ese dominio se explica en buena parte porque no había nadie más vendiendo plegables a escala. Eso está a punto de terminar, y un cambio de formato es la manera más visible de decir que quien define el estándar sigue siendo Samsung.

Los dispositivos que se esperan

Aquí entramos otra vez en terreno de rumor. Se da por hecho un Flip renovado, un Fold en el nuevo formato ancho y una posible variante Ultra más cara. También suenan relojes de la familia Galaxy Watch. Lo que enfría las expectativas es el contexto de componentes: la escasez global de memoria RAM ha encarecido las mejoras de hardware para 2026, así que un salto generacional espectacular en todos los frentes parece poco probable. Si el cambio de formato funciona, será suficiente titular.

Cómo ver el Galaxy Unpacked en directo desde España

La emisión arranca a las 15:00, hora peninsular española, y se puede seguir sin registro previo en Samsung.com, en Samsung Newsroom y en el canal de YouTube de Samsung. La duración habitual de estas presentaciones ronda la hora. Samsung ha abierto además reservas anticipadas con un incentivo de compra, aunque ese beneficio se ha anunciado por ahora para el mercado estadounidense y no está confirmado en los mismos términos para España.

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