LG convierte cualquier canción en karaoke con IA y lanza un altavoz pensado para aguantar

Hay veranos que se recuerdan por un viaje y otros por esa canción que terminó sonando una y otra vez en una barbacoa, con un micrófono pasando de mano en mano hasta bien entrada la noche. Ese es el terreno en el que LG quiere hacerse un hueco con el xboom STAGE 501, el nuevo altavoz de la familia xboom y, según la propia marca, el más potente y versátil hasta la fecha. Ya está disponible en España desde 399 euros.

La IA que borra la voz de cualquier canción

La función más llamativa del dispositivo es AI Karaoke Master, un sistema que usa inteligencia artificial para separar la voz de la instrumental en prácticamente cualquier tema, en tiempo real y sin depender de encontrar una versión karaoke previa en internet. A eso se suma AI Key Changer, que ajusta automáticamente la tonalidad de la canción al registro vocal de quien canta, y dos entradas de micrófono que permiten duetos o retos entre amigos sin equipo adicional. Son funciones que, de confirmarse en el uso real, resuelven un problema habitual de cualquier reunión con música en directo, la eterna búsqueda de la pista instrumental correcta.

Pensado para sonar fuerte al aire libre

LG ha volcado en este modelo la potencia como argumento central. Hasta 220 vatios conectado a la corriente y 160 W en modo batería, con un sistema acústico de doble woofer de 5,25 pulgadas y doble altavoz de medios de 2,5 pulgadas, desarrollado junto a will.i.am y con unidades acústicas de Peerless.

A esa potencia se suman funciones de procesado como AI Sound, que ajusta la ecualización según lo que suena en cada momento, Space Calibration Pro, que adapta el sonido al espacio donde se usa el altavoz, y Sound Field Enhance, pensada para ampliar la sensación de espacio sonoro. El cuerpo pesa 11,7 kilos, incluye asa integrada y admite colocación vertical, horizontal, inclinada o sobre trípode, y cuenta con certificación IPX4 frente a salpicaduras, un dato relevante para quien piense usarlo cerca de una piscina.

Autonomía para que la música no pare

LG asegura que la unidad intercambiable de 99 Wh ofrece hasta 25 horas de reproducción continua, una cifra que habrá que contrastar con el uso real y que previsiblemente varía según volumen y funciones activas. El altavoz incorpora además Play Time Enhance, un sistema que optimiza el consumo para alargar la autonomía en sesiones largas, y añade detalles como iluminación ambiental sincronizada con la música (Bar Lighting y AI Lighting) y un puerto USB Audio para reproducir archivos de alta resolución.

El xboom STAGE 501 llega en un momento en el que las marcas de audio compiten por ofrecer algo más que potencia bruta, y LG apuesta claramente por la inteligencia artificial como diferenciador frente a altavoces de fiesta más convencionales. El planteamiento de LG con este altavoz tiene sentido para quien organiza reuniones de verano con la música como protagonista.