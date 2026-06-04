LG Micro RGB evo AI llega a España: así es el televisor LED más avanzado de la marca

El LG Micro RGB evo AI ya está en España. La compañía surcoreana ha anunciado la llegada de su nuevo televisor LED de gama alta, un modelo que sitúa el foco en la precisión del color, el brillo y el procesamiento mediante inteligencia artificial. La propuesta se apoya en una tecnología de retroiluminación Micro RGB, con control independiente de luz roja, verde y azul, y en el procesador Alpha 11 AI 4K Gen3, hasta ahora asociado a los modelos OLED más avanzados de la marca.

Un televisor LED con tecnología Micro RGB

La principal novedad está en el tratamiento del color. Según LG, este televisor es el primer Micro RGB con triple certificación de cobertura de color TriColor al 100% por Intertek, con cobertura completa de los espacios BT.2020, DCI-P3 y Adobe RGB. Esta certificación busca garantizar una reproducción cromática más amplia y precisa, especialmente relevante en contenidos HDR, cine, videojuegos y trabajos donde la fidelidad visual sea importante.

El nuevo modelo no debe confundirse con un televisor Micro LED autoemisivo. En este caso, LG utiliza una retroiluminación Micro RGB formada por LED rojos, verdes y azules que trabajan detrás del panel para controlar la luz y el color con mayor precisión que en un sistema LED convencional. Esta diferencia es importante, porque el televisor sigue perteneciendo a la categoría LCD/LED, aunque con una tecnología de iluminación más avanzada.

La marca asegura que el sistema puede trabajar con hasta 5.184 zonas independientes mediante Dynamic Tone Mapping Ultra y alcanzar hasta 3.000 nits de luminosidad. Además, incorpora tecnología Anti-reflejos Pro, que reduce hasta el 98% de los reflejos según las mediciones de LG en condiciones controladas. El objetivo es mejorar la visibilidad en salones con mucha luz, uno de los puntos donde muchos televisores de gran formato suelen sufrir.

El apartado audiovisual se completa con compatibilidad con Dolby Vision, HDR10 y HLG, además de Dolby Atmos para el sonido. En especificaciones, LG España lista el televisor como un modelo 4K Micro RGB con procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 con Dual AI Engine.

Más inteligencia artificial y webOS 26

El procesador Alpha 11 AI 4K Gen3 es otro de los elementos centrales. LG afirma que este chip mejora el procesamiento de imagen y sonido mediante inteligencia artificial, trabajando sobre miles de zonas independientes del panel. Su función es ajustar brillo, contraste, escalado y sonido en función del contenido.

El televisor llega con webOS 26, reconocimiento de voz, recomendaciones de contenido, control del hogar conectado mediante ThinQ y funciones de IA vinculadas a Copilot y Gemini. También incorpora el mando Magic Pointer Remote, uno de los elementos diferenciales de LG por su sistema de puntero inalámbrico. La página española de LG habla de actualizaciones de webOS hasta 2030, por lo que conviene usar este dato frente al 2031 que aparece en la nota original.

Pensado también para jugar

LG también orienta este modelo al gaming. El LG Micro RGB evo AI ofrece VRR hasta 165 Hz y puede duplicar esa cifra hasta 330 Hz mediante Motion Booster. Además, es compatible con AMD FreeSync Premium, ALLM y servicios de juego en la nube compatibles. Para quienes juegan en consola o PC, también incluye cuatro entradas HDMI con soporte para 4K a 120 Hz, eARC, VRR, ALLM, QMS y QFT, según las especificaciones publicadas por LG España.

La nueva gama estará disponible en tamaños de 75, 86 y 100 pulgadas, lo que la sitúa claramente en el segmento premium y en usuarios que buscan una pantalla de gran formato para cine, deporte, videojuegos o entretenimiento doméstico avanzado. LG no ha detallado el precio final en España, por lo que ese dato queda pendiente de confirmación comercial.