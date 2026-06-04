Prepárate para el Mundial con esta smart TV LG

El Mundial de Fútbol está a la vuelta de la esquina y no hay nada como vivir la emoción de cada partido con la máxima fidelidad desde el salón de casa. Para disfrutar de las jugadas más rápidas con total nitidez, ver los colores de las equipaciones con un brillo realista y no perderse ningún detalle de la competición, la LG UA74 de 55 pulgadas se posiciona como la smart TV perfecta gracias a su potente procesador α7 Gen8. Aprovecha, porque ahora además está con descuento del 43% en AliExpress. ¿Te lo vas a perder?

Procesador inteligente α7 Gen8, sistema webOS 25 y optimización gaming

Super escalado 4K por IA : procesador avanzado que analiza el contenido de menor resolución para adaptarlo y mostrarlo con una nitidez muy cercana al Ultra HD.

: procesador avanzado que analiza el contenido de menor resolución para adaptarlo y mostrarlo con una nitidez muy cercana al Ultra HD. Sistema operativo webOS 25 : plataforma de entretenimiento que se renueva cada año para incorporar nuevas funciones inteligentes y parches de seguridad.

: plataforma de entretenimiento que se renueva cada año para incorporar nuevas funciones inteligentes y parches de seguridad. Mapeo de tonos dinámico en 2.040 zonas : gestión de la iluminación que procesa de manera independiente cada sección de la pantalla para ganar profundidad y realismo.

: gestión de la iluminación que procesa de manera independiente cada sección de la pantalla para ganar profundidad y realismo. Soporte para HDR10 Pro y Filmmaker Mode : configuraciones de cine que ajustan los parámetros de la película para reproducirla respetando la intención exacta del director.

: configuraciones de cine que ajustan los parámetros de la película para reproducirla respetando la intención exacta del director. Tecnología fluida para gaming : compatibilidad con VRR a 60 Hz y modo automático de baja latencia (ALLM) para disfrutar de los videojuegos sin cortes de imagen.

: compatibilidad con VRR a 60 Hz y modo automático de baja latencia (ALLM) para disfrutar de los videojuegos sin cortes de imagen. Sonido virtual α7 AI Sound Pro: procesamiento de audio que transforma los canales de altavoces integrados en una experiencia virtual inmersiva de 9.1.2 canales.

Conectividad avanzada para el hogar digital y alertas deportivas

Encender este televisor abre las puertas a un centro de control domótico muy completo gracias a su compatibilidad con Apple Home, AirPlay y la aplicación LG ThinQ. La interfaz muestra los contenidos de forma personalizada mediante recomendaciones adaptadas a los gustos de cada usuario. Para los amantes de los deportes, las alertas integradas notifican los resultados de los partidos en tiempo real mientras se ve otro canal, asegurando que no te pierdas nada.

A nivel de conexiones, el chasis cuenta con tres puertos HDMI para consolas y reproductores, incluyendo soporte eARC en el conector principal para enviar audio de alta fidelidad hacia barras de sonido compatibles con WOW Orchestra. Su diseño de marcos finos y su peana estable facilitan colocarlo en cualquier mueble o colgarlo en la pared mediante un soporte VESA estándar.

Preguntas frecuentes

¿Qué significa que el sistema webOS 25 evoluciona y se renueva cada año?

A diferencia de los sistemas operativos tradicionales de televisión que dejan de recibir mejoras tras su compra, el compromiso de LG asegura que el software de la pantalla se actualizará de forma periódica. Esto significa que recibirás las nuevas interfaces, funciones inteligentes y mejoras de rendimiento de los próximos años.

¿Es compatible con el control por voz sin necesidad de comprar accesorios?

El televisor integra la compatibilidad con reconocimiento de voz e ID personalizado, pero para desbloquear estas funciones avanzadas de control y el puntero inalámbrico en pantalla, es necesario adquirir el mando Magic Remote por separado.

No te pierdas ni un solo partido del Mundial. Recuerda que tiene un descuento del 43% en AliExpress.

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