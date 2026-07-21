Tienes una tele increíble, pero te falla algo: el sonido. La mejor forma de solucionarlo es comprando una barra de sonido, pero no te vale una cualquiera. Quieres una que sea buena y que, a ser posible, no te cueste un ojo de la cara. Ahora tienes la oportunidad, porque la Barra de sonido LG S90TR está de oferta.

Es una barra que consigue darte un sonido 7.1 con su subwoofer y dos altavoces verticales, que usa IA para calibrarse y que, además, te puedes llevar aún más barata con nuestro cupón LGOKDIARIO10. Va a cambiar por completo la experiencia de ver una peli, una serie, un partido o jugar a un videojuego. Te lo garantizamos.

¿Por qué te la recomendamos?

Porque consigue un sistema 7.1 envolvente con 670 W de potencia y 3 altavoces verticales.

Porque se sincroniza y complementa automáticamente con TV LG OLED para maximizar sus posibilidades.

Porque se calibra sola mediante IA, analizando tu habitación para afinar la acústica y ajustarse.

Porque la puedes usar con tu móvil, Spotify y hasta Alexa o Google Home si quieres.

Comprar en LG por ( 999 € ) 539,10 €

Barra de sonido LG S90TR

Lo primero que hay que saber sobre la Barra de sonido LG S90TR es que no es solo una barra. Es todo un sistema de audio con barra, subwoofer y dos altavoces traseros que está completamente gestionado por IA. Esta se encarga de medir tu hogar, analizar su acústica y configurar sus ajustes para ofrecerte el mejor sonido posible. Y lo consigue, porque te envuelve de verdad, sin problemas de voces bajas y sin que tengas que pelearte con ecualizadores. Además, si tienes una tele LG, se complementa con esta, aprovechando sus altavoces, para potenciar aún más la experiencia. La diferencia se nota y no hace más que darle puntos. Aunque siempre puedes usarla con tu móvil, tu consola o cualquier otro dispositivo si quieres. Recomendadísima.

Está hecha para ocupar un sitio inamovible en cualquier salón, por grande o pequeño que sea. Si quieres disfrutar de un buen sonido de verdad, no lo dudes.

¿Qué opiniones hay de esta barra de sonido?

Esta barra de sonido tiene una valoración casi perfecta (4,9 de 5). A los usuarios les fascina por lo bien que equilibra todo el sonido, por cómo te envuelve y porque, con ella, te puedes olvidar de voces que no suenan. Aquí te dejamos varias reseñas reales de usuarios:

«Estoy encantado con esta barra de sonido. La calidad del audio es fantástica: ofrece un sonido natural con graves profundos y potentes. El efecto Dolby Atmos es impresionante.»

«Normalmente las voces quedan en segundo plano dificultando su claridad cuando empiezan la acción con explosiones y demás cosas, pero en esta no es el caso, ya que son muy claras y fuertes, destacando entre los demás sonidos.»

«Es espectacular, el sonido envolvente es de locura, los altavoces traseros marcan el nivel de efectos , y junto con el subwoofer le dan un toque de cine a mi casa.»

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Además de la rebaja que ya tiene de por sí, LG te ofrece un servicio de entrega gratuita, opciones de financiación y, si quieres el precio más bajo posible, el cupón LGOKDIARIO10 exclusivo que te dejamos. Solo así podrás conseguirla tan barata.

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