El HUAWEI WATCH FIT 5 es un reloj ligero para cuidar tu salud sin líos

Cuando uno prueba un reloj deportivo, lo normal es pensar en entrenamientos intensos, ritmos, series o carreras largas. En mi caso, la experiencia con el HUAWEI WATCH FIT 5 ha sido distinta. No puedo correr por una lesión grave de rodilla, así que mi relación con este reloj ha pasado sobre todo por las caminatas, el seguimiento de actividad, el control básico de salud y esa motivación diaria que a veces hace falta para no quedarse parado.

Este dispositivo no intenta convertirte en atleta de élite, sino acompañarte en una rutina real. En mi caso, caminar se ha convertido en una forma de seguir activo sin castigar la rodilla, y el HUAWEI WATCH FIT 5 ha sido un buen aliado para medir pasos, distancia, sueño, frecuencia cardiaca y evolución diaria sin tener que estar pendiente del móvil todo el tiempo.

Así es el HUAWEI WATCH FIT 5

El HUAWEI WATCH FIT 5 mantiene ese formato rectangular que ya se ha convertido en una seña de identidad de la familia Watch Fit. No es tan pequeño como una pulsera de actividad, pero tampoco resulta tan aparatoso como algunos relojes deportivos más grandes. Para el día a día, ese equilibrio se agradece.

La pantalla es uno de sus atractivos. Cuenta con un panel de 1,82 pulgadas que permite consultar los datos con comodidad, algo que es útil cuando estás caminando al aire libre y no quieres estar parándote cada dos minutos para mirar el móvil. La lectura de pasos, distancia, hora, ritmo o frecuencia cardiaca es clara y directa.

También me ha gustado que sea un reloj ligero. En caminatas largas, o simplemente llevándolo durante todo el día, no se hace molesto y no te enteras que lo llevas. Es el tipo de dispositivo que puedes llevar puesto desde primera hora de la mañana hasta la noche sin sentir que estorba. Además, está disponible en varios colores, entre ellos Black, White, Purple, Green Nylon y Green, por lo que no se limita a una estética puramente deportiva.

Caminar con datos sin obsesionarse

Mi uso principal ha sido caminar. Y aquí el HUAWEI WATCH FIT 5 cumple muy bien. Registra pasos, distancia, calorías, frecuencia cardiaca y evolución de la actividad de una forma clara. No hace falta ser un usuario avanzado para entender si te has movido más o menos, si has cumplido tu objetivo o si necesitas apretar un poco más al día siguiente.

En mi caso, me ha servido sobre todo como herramienta de constancia. Cuando no puedes correr, caminar deja de ser “algo menor” y pasa a convertirse en una actividad fundamental. Tener un reloj que registra cada salida, que suma kilómetros y que te permite ver progresos ayuda más de lo que parece.

No lo he vivido como un dispositivo de tipo competitivo, que lo es si lo deseas, sino como un recordatorio amable de que el movimiento cuenta. Y eso, para quien está limitado por una lesión, tiene bastante valor. A veces no necesitas un reloj que te exija más, sino uno que te ayude a seguir.

Salud y bienestar durante todo el día

El HUAWEI WATCH FIT 5 también ofrece seguimiento de salud durante el día. Permite consultar frecuencia cardiaca, sueño, oxígeno en sangre, estrés y otros parámetros habituales en este tipo de wearables. Como siempre, conviene recordar que un reloj no sustituye a un médico ni a una prueba clínica, pero sí puede ayudar a detectar tendencias y a ser más consciente de cómo responde el cuerpo.

El apartado del sueño me parece especialmente útil. No porque necesite una cifra perfecta cada mañana, sino porque ayuda a ver patrones. Dormir poco, despertarse demasiado o descansar mal acaba afectando al estado físico, y tener esa información visible puede animarte a corregir rutinas.

También resulta práctico el control de frecuencia cardiaca durante las caminatas. Para quienes hacen ejercicio moderado, no se trata de entrenar por zonas como un deportista profesional, sino de saber si vas cómodo, si estás forzando demasiado o si mantienes una intensidad razonable.

Una app sencilla y bastante visual

La experiencia con la aplicación es importante, porque un reloj de este tipo no se entiende solo desde la muñeca. En este caso, la app ofrece una visión bastante clara de actividad, sueño, corazón, peso, bienestar emocional, SpO2 y otros apartados. Pero es extremadamente completa si quieres pedirle más, particularmente pienso que hace una gran dupla con el reloj.

Lo que más valoro es que no te atosiga. Puedes entrar, consultar lo importante y salir. Los datos se presentan de forma visual, con gráficos y tarjetas fáciles de interpretar. Para un usuario medio, esto es clave. No todo el mundo quiere bucear entre métricas complejas; muchas veces basta con saber cuánto has caminado, cómo has dormido y si estás manteniendo una rutina saludable.

También aparece la opción de plan de actividad física con IA, pensada para ajustar objetivos según datos personales. Este tipo de funciones pueden resultar útiles si se usan con cabeza. En mi caso, más que seguir un plan rígido, me interesa que el reloj ayude a mantener una línea constante de actividad sin caer en excesos.

Autonomía para olvidarte del cargador varios días

La batería es uno de los puntos que más se agradecen en un reloj de este tipo. La serie HUAWEI WATCH FIT 5 ofrece hasta 10 días de autonomía en uso ligero y unos 7 días en uso habitual, cifras que encajan con lo que se espera de un wearable pensado para llevarlo puesto a diario y de las que he podido dar fe.

Esto marca diferencias frente a otros relojes que obligan a pasar por el cargador casi cada noche. Para registrar sueño, actividad y salud, la autonomía importa mucho. Si tienes que quitártelo constantemente para cargarlo, pierdes datos y acabas cansándote del dispositivo.

Aquí la sensación es más cómoda. Lo cargas, te olvidas durante varios días y sigues con tu rutina. Para mí, que lo he usado principalmente como reloj de actividad diaria y compañero de caminatas, esa tranquilidad suma bastante.

Funciones deportivas para algo más que caminar

Aunque mi experiencia ha estado centrada en caminar, el HUAWEI WATCH FIT 5 no se queda ahí. También ofrece seguimiento para otras actividades como running, ciclismo, natación y entrenamientos de distinto tipo. Además, incorpora funciones pensadas para integrar pequeños ejercicios en la rutina diaria, algo útil para quienes no siempre tienen tiempo o espacio para una sesión larga.

La serie también apuesta por una mayor precisión en exteriores con posicionamiento compatible con varios sistemas de navegación. Para caminatas, rutas o salidas al aire libre, esto ayuda a registrar mejor la actividad y a tener una idea más clara del recorrido.

En mi caso, lo importante no ha sido exprimir todas las modalidades deportivas, sino comprobar que el reloj responde bien en un uso cotidiano. Y ahí es donde más sentido le encuentro. Es un reloj para moverse más, no necesariamente para complicarte.

Lo que más me ha gustado del HUAWEI WATCH FIT 5

Lo que más me ha convencido es su equilibrio. Tiene una pantalla cómoda, buena autonomía, diseño ligero y funciones suficientes para quien quiere cuidar su actividad diaria sin complicarse con un reloj deportivo avanzado.

También me parece acertado para personas que, como yo, no pueden correr pero quieren mantenerse activas. Caminar puede parecer una actividad sencilla, pero cuando la conviertes en hábito necesitas cierta motivación. El reloj ayuda a poner números a ese esfuerzo y a valorar mejor cada salida.

Otro punto positivo es la sensación de producto fácil de usar. No hace falta dedicar mucho tiempo a aprender menús ni configurar mil apartados. Lo básico está claro desde el principio, y eso encaja bien con quienes quieren un dispositivo práctico para salud, pasos, sueño, actividad y notificaciones.

Para quién viene bien

El HUAWEI WATCH FIT 5 tiene mucho sentido para quien quiere moverse más, caminar, controlar su salud básica y llevar un reloj cómodo sin entrar en un territorio demasiado técnico. Es adecuado para usuarios que buscan un wearable bonito, ligero, con buena pantalla y autonomía suficiente para no estar pendientes del cargador.

También lo veo interesante para quienes están retomando la actividad física después de una lesión, una etapa de sedentarismo o simplemente quieren empezar a cuidarse de forma gradual. No hace falta convertir cada paseo en un entrenamiento extremo. A veces, lo importante es salir, sumar pasos y mantener la constancia. En ese perfil, este reloj encaja muy bien. No te agobia, no pesa, no exige conocimientos avanzados y ofrece una visión clara de la actividad diaria.

Mi opinión sobre el HUAWEI WATCH FIT 5

Mi experiencia con el HUAWEI WATCH FIT 5 ha estado muy ligada a caminar. Y desde ahí es donde mejor lo entiendo. No lo he usado como reloj para correr, ni como herramienta de competición, sino como compañero para mantenerme activo dentro de mis limitaciones físicas.

En ese papel me ha convencido. Es cómodo, visual, fácil de usar y suficientemente completo para acompañar el día a día. Su mayor virtud no está en una función concreta, sino en cómo suma pequeñas cosas: pasos, distancia, sueño, frecuencia cardiaca, objetivos y autonomía.

Para quien busque un reloj sencillo, agradable y centrado en salud y movimiento, el HUAWEI WATCH FIT 5 es una opción muy sensata. No promete convertir una caminata en una gesta deportiva, pero sí ayuda a darle valor. Y cuando caminar es tu forma de seguir adelante, eso importa bastante.

Precio del HUAWEI WATCH FIT 5

El HUAWEI WATCH FIT 5 tiene un precio recomendado de 199 euros en España. Durante el periodo de lanzamiento, Huawei aplica un cupón de 40 euros de descuento con el código AES40FIT, disponible hasta el 21 de junio, lo que deja el precio final en 159 euros.

Además, según el color elegido, hay promociones adicionales. En la oferta general se puede añadir una correa o una báscula por 9 euros. En las versiones Green Nylon y Green, disponibles en exclusiva en Huawei Store, se incluyen correa y báscula de regalo.

La serie también cuenta con una versión superior, el HUAWEI WATCH FIT 5 Pro, con precio recomendado de 299 euros. En su caso, el cupón de lanzamiento es de 50 euros con el código AES50FITPRO, por lo que el precio final baja a 249 euros durante la promoción.