El Dreame X60 Pro abre una nueva etapa para la marca con robots, electrodomésticos y productos para mascotas

La Dreame X60 Pro es la gran protagonista del nuevo lanzamiento de Dreame que se acaba de producir en París, pero no llega sola. La compañía ha presentado hoy una de sus mayores renovaciones de producto hasta la fecha, con una estrategia muy clara: dejar de ser vista únicamente como una marca de robots aspiradores y entrar de lleno en el hogar inteligente.

Dreame X60 Pro, la familia que lidera el lanzamiento

Dreame se ha hecho fuerte en limpieza doméstica, sobre todo en robots aspiradores y aspiradoras sin cable, pero ahora quiere ocupar más espacio en casa. La nueva gama incluye robots más avanzados, un sistema capaz de subir escaleras, fregonas eléctricas, limpiacristales inteligentes, productos para mascotas y hasta electrodomésticos de gran formato.

La nueva serie Dreame X60 Pro estará formada por varios modelos. El más destacado es el X60 Pro Ultra Complete, que será el primero en llegar a España. Después se sumarán el X60 Pro Ultra Matrix, el X60 Pro Ultra Matrix Vision y el X60 Pro Master.

La idea de Dreame con esta gama es cubrir distintos perfiles de usuario dentro de la limpieza avanzada. En todos los casos, la serie apuesta por una potencia de succión de hasta 42.000 Pa, cepillo antienredos HyperStream Detangling DuoBrush 2.0 y el sistema AI OmniSight 3.0, capaz de reconocer más de 320 tipos de obstáculos y adaptar la limpieza en tiempo real.

También incorpora los brazos Dual UltraExtend, una solución pensada para llegar mejor a bordes, esquinas y zonas donde los robots suelen dejar suciedad. El cepillo lateral puede extenderse hasta 12 centímetros y la mopa hasta 18 centímetros, algo que puede marcar diferencia en viviendas con muchos muebles, zócalos o rincones difíciles.

El modelo X60 Pro Ultra Matrix añade un punto interesante: el cambio automático de almohadillas de mopa según la zona de la casa. No tiene demasiado sentido limpiar una cocina con la misma mopa que se utiliza en el salón, y Dreame quiere resolverlo con mopas específicas para distintos espacios. Por su parte, el X60 Pro Master apuesta por una estación compacta con llenado y vaciado automático de agua.

Cyber X, el robot que quiere resolver el problema de las escaleras

El producto más llamativo del evento es Cyber X. Dreame lo presenta como un robot aspirador capaz de subir escaleras gracias a un sistema biónico de cuatro orugas. No es un simple accesorio curioso, sino una propuesta pensada para uno de los grandes límites de los robots aspiradores actuales: las viviendas de varias plantas.

Cyber X puede trabajar con la serie Dreame X60 Pro y está diseñado para enfrentarse a escaleras rectas, en forma de L, de caracol o incluso sin tabica. Según los datos facilitados por la marca, puede subir pendientes de hasta 42 grados, superar el primer peldaño de hasta 30 centímetros y sortear obstáculos de hasta 35 centímetros.

Durante el descenso, el propio Cyber X también limpia las escaleras con cepillos laterales duales y una succión de 6.000 Pa. Después, los residuos recogidos se transfieren al depósito del robot aspirador compatible, lo que permite cerrar el ciclo de limpieza con menos intervención manual. La propuesta es ambiciosa apunta directamente a un problema muy concreto. Los robots aspiradores han avanzado mucho en navegación, potencia y fregado, pero las escaleras seguían siendo una barrera física evidente.

Nuevas fregonas eléctricas y una aspiradora ultraligera

Dreame también ha renovado su gama de aspiradoras en seco y húmedo con la serie T. Todos los modelos comparten un perfil ultradelgado de 9,85 centímetros, reclinado completo a 180 grados, sistema antienredos y autolimpieza con secado por aire caliente a 95 grados.

El modelo más completo es la T16 Pro Heat, que combina limpieza con agua caliente a 90 grados, 30.000 Pa de succión y un brazo robótico con IA llamado WhaleSweep. Esta combinación busca atacar mejor la suciedad pegajosa, los derrames y las esquinas, tres escenarios donde este tipo de dispositivos suele tener más trabajo.

La gama se completa con la T16 Pro Steam, T15 Pro Heat, T14 Pro y T12 Pro, cada una con diferentes niveles de prestaciones y precio. Junto a ellas llega Aqua Air, una aspiradora escoba sin cable con peso de mano inferior a 0,9 kilos, hasta 20.000 Pa de succión y una autonomía de hasta 40 minutos.

Limpieza de cristales, mascotas y frigoríficos inteligentes

Otra de las novedades es Pano 10 Station, un limpiacristales inteligente con estación multifunción. Su propuesta se basa en limpiar superficies verticales con mayor precisión, incluyendo bordes y esquinas, gracias a un brazo flexible y a una película húmeda térmica a 45 grados para ayudar a deshacer manchas.

La marca también entra en el cuidado de mascotas con una nueva línea Pet. Aquí encontramos un arenero autonivelante para gatos, una cama inteligente con calefacción y refrigeración, una bolsa de transporte expansible, un sistema de alimentación con cámara 2K y audio bidireccional, y una fuente inteligente para controlar la hidratación.

El salto más llamativo, fuera de la limpieza, llega con FizzFresh, un frigorífico inteligente que integra agua con gas fría, doble sistema de hielo y funciones de conservación avanzada. Dreame también prepara lavadora y secadora con tecnología AI Inverter, reforzando esa idea de ecosistema doméstico más amplio.

Precio y disponibilidad en España

El despliegue comenzará de forma progresiva entre mayo, junio y el segundo semestre de 2026. El Dreame X60 Pro Ultra Complete llegará el 5 de junio con un precio de 1.499 euros, aunque contará con una oferta de lanzamiento de 1.299 euros hasta el 11 de junio.

La T16 Pro Heat también tendrá promoción de lanzamiento, con un precio de 499 euros hasta el 7 de julio, mientras que la T12 Pro ya está disponible por 319 euros, con oferta de 279 euros hasta el 9 de junio.

Dreame deja claro que su siguiente paso no pasa únicamente por hacer robots aspiradores más potentes. La compañía quiere que su tecnología ocupe más momentos del día a día en casa, desde limpiar el suelo hasta cuidar mascotas, lavar cristales, conservar alimentos o automatizar rutinas domésticas. La clave estará en comprobar si ese ecosistema llega al usuario con una experiencia sencilla, precios competitivos y productos que realmente resuelvan problemas cotidianos.