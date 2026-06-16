TCL C1 es un proyector muy cómodo para verano, cine y el Mundial

El TCL C1 es un gadget que encaja muy bien con ese uso de verano que a veces no cubre una televisión convencional. Facilidad para moverlo, colocarlo en otra habitación o preparar una sesión en pantalla grande no requiere grandes aspavientos. Para ver una película por la noche, seguir una serie o poner un partido del Mundial, a pesar del mal debut de España ayer, con más gente alrededor, tiene ese punto práctico que hace que acabes usándolo más de lo previsto.

Así es el TCL C1

Apartado Característica Resolución Full HD 1080p nativo, compatible con contenido 4K Pantalla De 40 a 120 pulgadas Sistema Google TV con Netflix certificado Brillo 230 lúmenes ISO con certificación SGS Sonido Dolby Audio y altavoz integrado de 8 W Ajuste de imagen Enfoque automático, corrección trapezoidal, alineación de pantalla y evitación de obstáculos Conectividad Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, HDMI, USB y jack de 3,5 mm Peso 1,77 kg

Lo mejor del TCL C1 es la comodidad

Lo que más me convence del TCL C1 es la facilidad con la que se integra en el día a día. Es un proyector compacto, con asa integrada y un sistema de inclinación que permite orientar la imagen con bastante libertad. Tiene un cardán ajustable a 285 grados, incluso para proyectar hacia el techo, algo que encaja muy bien con un uso relajado en casa.

Esa idea de cogerlo, colocarlo y empezar a ver algo sin montar una instalación fija es precisamente su mayor atractivo. En verano, cuando apetece ver una película en una terraza, llevarlo a una segunda residencia o improvisar una sesión de fútbol con amigos, el TCL C1 es mucho más práctico que un proyector tradicional grande y aparatoso.

También ayuda que incluya Google TV. No hay que depender necesariamente de un Chromecast externo, un portátil o una consola para acceder a plataformas de streaming. Desde el propio proyector se pueden abrir aplicaciones, buscar contenido y usar Google Cast para enviar vídeos, fotos o películas desde el móvil o la tablet.

Imagen buena, pero con una condición clara

La calidad de imagen es buena para el tipo de producto que es. La resolución Full HD nativa permite ver películas, series, vídeos y partidos con nitidez suficiente, y la compatibilidad con contenido 4K ayuda a reproducir fuentes actuales sin problemas. Conviene, eso sí, no confundirlo con un proyector 4K nativo: el TCL C1 es 1080p nativo compatible con 4K, que no es lo mismo. Pero ojo, no es moco de pavo.

El brillo de 230 lúmenes ISO es suficiente para disfrutarlo bien en interiores con poca luz, por la noche o en una terraza cuando ya ha caído el sol. No es un proyector pensado para competir con la luz de una habitación muy iluminada ni para usar a pleno día. En este tipo de dispositivos, cuanto más se controla la luz ambiente, mejor es la experiencia.

Para ver el Mundial en pantalla grande, esta diferencia importa. Con la estancia algo oscura, el TCL C1 ofrece una experiencia muy agradecida, imagen grande, sensación de evento y mucha más libertad que con un televisor fijo. En cambio, si la idea es ver partidos por la tarde con luz directa, no es el escenario ideal para este modelo.

Un proyector agradecido para quienes no quieren líos

Otro punto importante es el ajuste automático de la imagen. El TCL C1 incluye enfoque automático y corrección trapezoidal, además de alineación automática de pantalla y evitación de obstáculos. Esto reduce mucho la típica parte pesada de los proyectores, colocarlo, corregir la imagen, tocar el enfoque y repetir hasta que todo quede más o menos bien. Se encarga él solo, y vaya siu se agradece.

Lo colocas, lo orientas y el propio proyector ayuda a dejar la imagen lista. Para un usuario estándar, esto tiene más valor que muchas especificaciones técnicas. Un proyector que se configura fácilmente se usa más; uno que exige demasiados ajustes acaba guardado en un armario.

Sonido correcto y conectividad suficiente

El altavoz integrado de 8 W cumple para un uso ocasional. Para una película, una serie o un partido con poca gente alrededor, puede ser suficiente. Además, el soporte Dolby Audio suma claridad en diálogos y contenidos de entretenimiento. Ahora bien, si se quiere montar una sesión más completa en exterior o con varias personas, lo más recomendable será usar un altavoz Bluetooth o una barra de sonido.

En conectividad, el TCL C1 viene bien servido para su categoría, Wi-Fi 5, Bluetooth 5.1, USB, HDMI y salida de auriculares. Esto permite conectar una consola, un reproductor externo, un pendrive o unos auriculares, además de usarlo de forma inalámbrica.

Muy disfrutable para quien busca libertad

El TCL C1 me parece un proyector muy recomendable para quien quiere una pantalla grande sin meterse en una instalación fija ni gastar en modelos más avanzados. Su mayor virtud está en la comodidad, ya que pesa poco, se mueve fácilmente, trae Google TV, permite proyectar desde distintos ángulos y automatiza ajustes que en otros proyectores pueden ser bastante molestos.

Obviamente, su brillo obliga a usarlo en condiciones de poca luz y no debe ser visto como un 4K real, porque su resolución nativa es Full HD. Pero, entendido como lo que es, funciona muy bien, un proyector portátil, sencillo y pensado para disfrutar de cine, series, YouTube, videojuegos ocasionales o partidos del Mundial en pantalla grande.