Cómo cargar el móvil usando otro teléfono: el truco que poca gente conoce y que te puede salvar si no tienes batería

Cuando pensamos en cargar la batería del móvil, lo habitual es que nos vengan a la cabeza tecnologías como la carga rápida, la carga inalámbrica o el uso de una batería externa. Sin embargo, existe otra función muy práctica que cada vez está ganando más protagonismo: la carga inversa, una función que permite utilizar la batería de un smartphone para cargar otro dispositivo.

Este proceso se puede realizar mediante un cable USB o de forma inalámbrica, siempre que ambos dispositivos sean compatibles con esta tecnología. Además, la carga inversa también permite alimentar distintos dispositivos, como auriculares inalámbricos, relojes inteligentes o pulseras de actividad que admitan carga inalámbrica.

¿Qué es la carga inversa?

Aunque hoy en día cada vez está más presente, la carga inversa sigue siendo una función desconocida para muchas usuarios. Se trata de una tecnología relativamente reciente que permite utilizar un teléfono móvil para cargar otro dispositivo, ya sea mediante un cable o de forma inalámbrica.

Hace unos años esta posibilidad parecía impensable, pero actualmente resulta muy útil en situaciones de emergencia, como cuando estamos fuera de casa, no tenemos un cargador disponible o necesitamos unos minutos extra de batería. Explicado de una manera sencilla, la carga inversa aprovecha la energía almacenada en un smartphone para transferirla a otro dispositivo con poca batería. Para que el proceso sea realmente útil, el teléfono que actúa como fuente de energía debería disponer de un nivel de carga elevado, normalmente superior al 70 %.

Sin embargo, cabe señalar que, como es una tecnología aún en desarrollo, presenta algunas limitaciones. Por ejemplo, los dispositivos deben colocarse correctamente para que la transferencia de energía funcione y la velocidad de carga es reducida, ya que suele rondar los 4 W. Por lo tanto, el proceso es bastante más lento que una carga convencional.

La forma más sencilla de comprobar si un teléfono inteligente dispone de esta función es acceder a los «Ajustes» del dispositivo. Después hay que entrar en el apartado «Batería» y buscar la sección relacionada con el rendimiento o las funciones de carga. Si aparece una opción similar a «Habilitar carga inversa» o «Carga inalámbrica inversa», bastará con activarla para empezar a utilizar esta característica. En caso de que no esté disponible, significa que el dispositivo no es compatible con esta tecnología.

Aunque todavía tiene margen de mejora y no está presente en todos los modelos, la carga inversa se perfila como una función cada vez más habitual y con muchas posibilidades de convertirse en un elemento imprescindible en los smartphones del futuro.

Carga inversa inalámbrica

Aunque la carga inversa mediante cable resulta práctica, su funcionamiento es similar al de una batería externa y requiere disponer del cable adecuado. En cambio, la carga inversa inalámbrica destaca por su comodidad, ya que únicamente es necesario colocar un dispositivo sobre la parte trasera del otro para comenzar la transferencia de energía.

Todo apunta a que esta tecnología tendrá cada vez más importancia en los próximos años, ya que simplifica mucho el proceso de carga y elimina la necesidad de utilizar accesorios adicionales.

Eso sí, todavía existen algunos inconvenientes. Ambos dispositivos deben ser compatibles con esta función y, en determinadas ocasiones, la conexión se puede interrumpir sin motivo aparente. Aun así, cuando funciona, ofrece una solución muy útil para salir de un apuro.

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