¿Qué queda por llegar en tecnología en lo que resta de 2026?

Todavía quedan prácticamente cuatro meses para acabar 2026 y muchos nos preguntamos qué queda para cerrar este periodo. Lo más calentito es el Pixel 11, pero el calendario tecnológico del año no se detiene. Preguntarse qué tecnología llega en el resto de 2026 tiene sentido ahora mismo, ya que entre septiembre y diciembre se concentran las citas que de verdad marcan el sector, desde ferias con fecha fija hasta el evento que Apple prepara para presentar el iPhone 18.

El Pixel 11 abre la temporada

Google presentó el miércoles la familia Pixel 11, formada por el modelo estándar, el Pixel 11 Pro y el Pixel 11 Pro XL. También existe un cuarto integrante, el plegable Pixel 11 Pro Fold, pero Google ha decidido no venderlo en España esta generación. Los tres modelos disponibles aquí montan el chip Tensor G6 e integran Gemini como asistente por defecto, con un anillo de luz llamado HiLight en los modelos Pro que se ilumina al recibir notificaciones o al hablar con el asistente.

Google también ha eliminado la variante de 128 GB, ahora el almacenamiento arranca en 256 GB, según ha confirmado la propia compañía. Los precios oficiales van de los 999 euros del Pixel 11 a los 1.399 euros del Pixel 11 Pro XL, pasando por los 1.199 euros del Pixel 11 Pro. La preventa ya está abierta, con llegada a tiendas a partir del 20 de agosto.

IFA Berlín, la primera gran cita de septiembre

La feria IFA se celebrará en Berlín del 4 al 8 de septiembre. Aunque en los últimos años ha perdido protagonismo frente a las presentaciones propias de cada marca, sigue siendo el escaparate donde firmas como Samsung, LG o Sony muestran electrodomésticos, televisores y dispositivos de hogar conectado antes de la campaña de Navidad. Hay quien dice que este encuentro se ha convertido en «una feria de aspiradoras», pero la verdad es que concentra gran cantidad de novedades interesantes, gran parte de ellas centradas en el hogar. Pero sí, no es por ello una cita a la que haya que faltar.

El evento de Apple, con fecha probable pero aún sin confirmar

Apple todavía no ha enviado las invitaciones a su cita tradicional de septiembre, pero los rumores lo sitúan el evento el miércoles 9 de septiembre. Ese día se esperaría la presentación del iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max, además del primer iPhone plegable de la compañía. Hay tomar esta fecha con cautela, hasta que Apple no publique la invitación oficial, se trata de una previsión basada en el patrón de años anteriores, no de un dato confirmado. Lo mismo ocurre con la posibilidad, apuntada por varios informes, de que el iPhone 18 estándar no llegue hasta la primavera de 2027.

Qué queda todavía por confirmar

Entre la IFA y el evento de Apple se concentra buena parte de lo que resta de año en cuanto a lanzamientos con fecha real. Hay marcas que harán eventos menores, interesantes también, pero hasta el CES de enero en Las Vegas, la cita de Apple y la feria berlinesa IFA concentran todo el interés.