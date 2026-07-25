Construyen la primera ciudad aeropuerto de América Latina: recibirá a 40 millones de pasajeros al año y será la nueva joya arquitectónica del continente

Más de 40 millones de pasajeros al año recibirá la primera ciudad aeropuerto de América Latina, un proyecto que se convierte en la joya arquitectónica del continente. Los viajes en avión son cada vez más frecuentes, en especial en un continente que ha iniciado un éxodo, los trabajadores americanos o los descendientes del viejo continente vuelven año a año en unos desplazamientos que se multiplican. Las necesidades de este servicio que puede haber llegado a su límite, hacen necesario el hecho de tener una infraestructura adecuada.

Lo que nos estará esperando en estos días será un plus de buenas sensaciones que quizás hasta la fecha no sabíamos lo que realmente puede acabar siendo lo que nos marcará en estos días. Es hora de conocer en primera persona un cambio de ciclo que, sin duda alguna, puede acabar siendo lo que nos explica en estos días en los que realmente puede que tengamos que visualizar una estructura realmente sorprendente. Unos 40 millones de pasajeros al año y será la joya arquitectónica de este continente.

Recibirá a 40 millones de pasajeros al año y será la nueva joya arquitectónica

La nueva joya arquitectónica llevará a América a 40 millones de pasajeros, un plus de buenas sensaciones que debemos tener en consideración. Es hora de saber qué es lo que nos espera en este futuro en el que se volará en busca de un porvenir mejor o se volverá a los orígenes.

El volumen de desplazamientos ha aumentado en los últimos años, nuestra residencia ya no es un punto fijo en el pueblo que crecimos o en la ciudad más cercana, la globalización trae consigo una serie de detalles que quizás hasta ahora nadie hubiera imaginado.

Nos enfrentamos a un cambio de tendencia que hace imprescindible disponer de una serie de detalles que acabarán marcando estos días. Un lugar más amplio y cómodo que puede ser un punto de partida o intermedio en un trayecto hacía el nuevo continente o de regreso a nuestro hogar.

También aumentan estos viajes que pueden acabar siendo los que nos darán un extra de buenas sensaciones. Ha llegado el momento de ampliar un lugar que puede multiplicar su capacidad en un punto estratégico en el que cada vez se reciben más visitantes.

La primera ciudad aeropuerto de América Latina se está construyendo

Se está construyendo la primera ciudad aeropuerto de América Latina, un proyecto que, sin duda alguna, acabará siendo la antesala de algo más. De un cambio de tendencia que se convertirá en algo que, sin duda alguna, acabará marcando estas jornadas que tenemos por delante.

Los expertos de INECO nos explican este proyecto faraónico: «Aunque les separa una distancia física de unos 440 km y más de 1.800 años en sus respectivas fechas de construcción, las llanuras de Nazca, al sur del país, y el aeropuerto Jorge Chávez de Lima, en la provincia de Callao, comparten una de las imágenes más icónicas del país, el “gran colibrí “, visto desde el aire. El famoso geoglifo ha inspirado el diseño del nuevo terminal que se acaba de inaugurar este mes de junio, tras meses de ensayos y pruebas con más de 9.000 voluntarios haciendo de pasajeros con equipajes simulados, pero reproduciendo fielmente los procesos reales de facturación, embarque, controles de seguridad, etc».

Siguiendo con la misma explicación: «El 15 de mayo se inició la “marcha blanca” o período de pruebas con vuelos reales. Tras la inauguración oficial el 30 de mayo, el nuevo terminal de pasajeros de más de 209.000 m2 – más del doble que el existente- es desde ahora el corazón del renovado aeropuerto Jorge Chávez, que, con 24,5 millones de pasajeros en 2024-y que con esta primera ampliación tendrá una capacidad para 30 millones- es, según datos oficiales, uno de los seis más transitados de Latinoamérica. Y en adelante lo será aún más, gracias a la ampliación prevista para enero de 2026, que alcanzará una superficie de casi 270.00 m2- el triple del antiguo terminal-, lo que incrementará su capacidad para absorber el tráfico previsto en 2030, hasta un máximo de 40 millones de pasajeros al año. La ampliación también comprende la segunda pista y una nueva torre de control, operativas desde 2023. Son las principales infraestructuras de lo que de hecho es ya un nuevo aeropuerto, un gran proyecto nacional que el Estado peruano lanzó hace más de una década y en el que Ineco participa desde 2014, junto con la ingeniería peruana CESEL, supervisando las obras para el organismo estatal OSITRAN, responsable de la inversión en Infraestructuras de transporte público».