Apple convierte la accesibilidad en una de sus grandes prioridades para esta mitad de 2026

La accesibilidad de Apple no es un un conjunto de funciones de poca entidad, todo lo contrario. La compañía ha vuelto a dejar claro que se trata de una línea de trabajo estable, con novedades que llegan a herramientas tan utilizadas como VoiceOver, Lupa, Control por Voz o el Lector de Accesibilidad. La diferencia ahora está en el papel de Apple Intelligence, que comienza a integrarse en estas prestaciones para hacerlas más capaces, más naturales y más útiles en situaciones reales.

Apple Intelligence, pero con una utilidad muy concreta

Apple ha presentado un nuevo paquete de funciones de accesibilidad que llegarán en este 2026 y que refuerzan una idea que la compañía lleva años defendiendo que la tecnología debe poder adaptarse a la persona, y no al revés. Es un planteamiento que ya se ha visto en iniciativas anteriores, desde las transcripciones de Apple Podcasts hasta campañas como “I’m Not Remarkable”, con la que Apple celebró cuatro décadas de trabajo en inclusión.

La inteligencia artificial suele presentarse como una etiqueta amplia, pero en este caso Apple la aplica a problemas muy específicos. VoiceOver, una de las funciones más importantes para usuarios ciegos o con baja visión, podrá ofrecer descripciones más detalladas de imágenes en todo el sistema. Esto incluye fotografías, documentos escaneados, facturas o registros personales.

Además, con Reconocimiento en Tiempo Real, los usuarios podrán pulsar el botón Acción del iPhone para preguntar qué hay en el visor de la cámara y recibir una respuesta detallada. También podrán hacer preguntas de seguimiento con sus propias palabras, algo especialmente interesante porque elimina parte de la rigidez habitual de muchas herramientas asistenciales.

Lupa también se beneficiará de Apple Intelligence. La aplicación incorpora funciones de descripción visual y exploración asistida en una interfaz de alto contraste pensada para usuarios con visión reducida. Incluso se podrá controlar mediante instrucciones de voz como acercar el zoom o encender la linterna.

Control por Voz será más natural

Otra de las novedades importantes está en Control por Voz. Hasta ahora, usar un dispositivo únicamente con la voz podía exigir conocer comandos concretos, etiquetas exactas o números asociados a los elementos de la pantalla. Apple quiere simplificar esa interacción permitiendo que el usuario describa lo que ve de forma natural.

Esto significa que una persona podrá decir frases como “tocar la carpeta morada” o “tocar la guía de los mejores restaurantes”, en lugar de tener que recordar el nombre técnico de un botón o una instrucción precisa. Es un cambio relevante, sobre todo en aplicaciones con muchos elementos visuales o cuando algunos controles no están correctamente etiquetados para accesibilidad.

Esta es una de las claves de la apuesta de Apple, no basta con añadir opciones, también hay que hacerlas más fáciles de usar. Una función accesible que obliga a memorizar pasos complejos pierde parte de su valor. En cambio, una interacción más cercana al lenguaje cotidiano reduce barreras desde el primer momento.

Lectura, subtítulos y autonomía

El Lector de Accesibilidad también gana capacidades. Apple indica que podrá trabajar con materiales más complejos, como artículos científicos, textos con varias columnas, imágenes o tablas. Además, ofrecerá resúmenes a petición y traducción integrada, manteniendo el formato, la fuente y los colores personalizados por el usuario.

La generación automática de subtítulos es otra novedad destacada. Apple quiere que los vídeos sin subtítulos puedan mostrar transcripciones del audio hablado de forma automática. Esto incluye clips grabados con el iPhone, vídeos recibidos de familiares o amigos y contenidos reproducidos online. La compañía señala que el reconocimiento de voz se realiza en el dispositivo, por lo que los subtítulos se generan de forma privada.

La función llegará al iPhone, iPad, Mac, Apple TV y Apple Vision Pro, aunque conviene tener en cuenta que la disponibilidad inicial estará limitada por idioma y país. Aun así, los subtítulos dejan de depender únicamente de que el creador del vídeo los haya incluido.

Vision Pro y el control ocular de sillas de ruedas

Una de las novedades más llamativas afecta al Apple Vision Pro. Apple ha anunciado una función para que usuarios de sillas de ruedas eléctricas compatibles puedan controlarlas con los ojos mediante el sistema de seguimiento ocular del visor. Para algunas personas, utilizar un joystick no es una opción, por lo que disponer de un método alternativo puede tener un impacto directo en su autonomía.

La función se estrenará con los sistemas Tolt y LUCI en Estados Unidos, con compatibilidad para accesorios Bluetooth y por cable. No se trata, por tanto, de una prestación universal para cualquier silla eléctrica, sino de un primer paso con sistemas compatibles y en entornos controlados. Aun con esa limitación, el mensaje es el de que Apple está utilizando tecnologías de consumo, como el seguimiento ocular de Vision Pro, para resolver necesidades muy concretas de accesibilidad.

Una estrategia que va más allá del software

La apuesta también llega al hardware y a los accesorios. El soporte Grip & Stand de Hikawa para el iPhone, compatible con MagSafe, ya está disponible en nuevos colores y se ha diseñado pensando en personas con dificultades de agarre, fuerza o motricidad. Este tipo de productos demuestra que la accesibilidad no solo depende de grandes funciones de software, sino también de pequeños cambios en la forma de sujetar, apoyar o manipular un dispositivo.

Apple también añadirá otras mejoras como Texto Más Grande en tvOS, Reconocimiento de Nombres para avisar a usuarios sordos o con pérdida auditiva si alguien dice su nombre, mejoras en audífonos Made for iPhone, nuevas posibilidades con gestos faciales en Vision Pro y compatibilidad con el mando Access de Sony en iOS, iPadOS y macOS.

Todo encaja en una misma dirección. La accesibilidad en Apple no se limita a un producto, ni a una actualización concreta, ni a una campaña puntual. Forma parte del ecosistema completo para iPhone, iPad, Mac, Apple Watch, Apple TV y Vision Pro. Y esa continuidad es precisamente lo que convierte esta estrategia en una apuesta clara y definida.