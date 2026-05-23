Hablar solo no es una locura: esto es lo que la psicología realmente revela sobre el cerebro

Esto es lo que la psicología realmente revela sobre el cerebro, los expertos descubren que hablar solo no es una locura sino todo lo contrario. Estaremos ante un cambio de tendencia que nos hace saber en todo momento qué es lo que puede pasar en breve. Este tipo de detalles que nos hacen conocernos un poco más es lo que se convertirá en la antesala de algo más. Un comportamiento que puede acabar siendo el que la psicología se encarga de explicar.

No es que sea una locura, sino que puede revelar una parte oculta del cerebro que quizás desconocías. Estamos ante una serie de cambios que pueden convertirse en la manera de hacer realidad algunas situaciones del todo inesperadas. Estos días en los que hablamos solos y puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra alegría en unos días en los que cada detalle cuenta. Lo que realmente revela sobre el cerebro esta actitud que puede ser la que nos acompañará en breve o la que vamos a descubrir con la ayuda de unos expertos que saben muy bien cómo interpretar este comportamiento.

No es una locura hablar solo

Hablar solo es una locura y puede acabar siendo lo que nos acompañará en breve, un cambio de tendencia que puede acabar siendo lo que nos dará alguna que otra sorpresa. Una novedad que puede acabar siendo lo que nos ayudará a conocernos un poco mejor.

Esta manera de asumir un cambio de tendencia que puede ser lo que nos afectará de lleno. En estos días en los que realmente puede acabar siendo lo que nos dará algunos cambios que pueden convertirse en estos días en los que realmente podremos saber un poco mejor cómo funciona el cerebro humano.

Será el momento de apostar claramente por una manera de ver el mundo que nos descubre cómo somos. La psicología puede darnos un punto a favor en esos días en los que nos damos cuenta de que acabamos hablando solos. Ya sea para darnos ánimos.

Ser capaz de afrontar una situación complicada con esa voz propia que puede darnos un punto de alegría. Son tiempos de intentar averiguar la forma de funcionar de nuestro propio interior de una manera que quizás hasta el momento no sabíamos.

Lo que la psicología realmente revela sobre el cerebro

Revela sobre el cerebro la psicología un cambio de tendencia que puede convertirse en la solución a esos problemas que aparecen cuando empezamos a descubrir por qué hablamos solos. Algo que quizás hacemos con regularidad y que hasta el momento no sabíamos que fuera tan importante.

Tal y como nos explican los expertos de BarreiroPsicología: «Todos lo hacemos. Mientras cocinamos, cuando cometemos un error, antes de una entrevista o incluso en medio de una caminata. Hablar solo o sola es un comportamiento cotidiano, aunque a menudo lo escondemos por miedo a parecer «raros». Lejos de ser un signo de locura, hablar con uno o una misma es una forma de pensar en voz alta, de regular nuestras emociones y de organizar nuestras ideas. Y aunque nos parezca extraño, es un hábito natural desde la infancia. El psicólogo Lev Vygotsky ya lo observó en los niños pequeños: el lenguaje privado, ese murmullo que guía sus acciones mientras juegan o resuelven un problema. Con el tiempo, ese lenguaje se vuelve interno, pero no desaparece».

Aportando una serie de beneficios que pueden acabar siendo esenciales en estos días que hasta la fecha no sabíamos que habríamos tenido en consideración:

Mejora la concentración y el rendimiento. Un estudio publicado en The Quarterly Journal of Experimental Psychology (2012) mostró que hablarse a uno mismo mejora el rendimiento en tareas de búsqueda visual, como encontrar un objeto entre muchos. Al repetir en voz alta lo que buscas («las llaves, las llaves…»), el cerebro se enfoca mejor. Ayuda a regular las emociones. Hablar en voz alta cuando estás estresado o nervioso puede actuar como una válvula de escape. Decirte frases como “esto es difícil, pero puedo con ello” ayuda a reducir la ansiedad y activar recursos de afrontamiento. Refuerza la autoestima. Las verbalizaciones positivas son un potente refuerzo emocional. Decirte a ti mismo “me permito fallar”, “estoy aprendiendo”, o “soy capaz” fortalece tu autoestima y disminuye el diálogo interno negativo.

Unos beneficios que pueden acabar siendo lo que nos afectará de lleno, en estos días que hasta la fecha no sabíamos. Hasta la fecha no sabíamos que hasta el momento no era del todo indispensable obtener una mejora en nuestro día a día que aparece cuando descubrimos la forma en la que nos hablamos dice mucho de nosotros mismos. Esta costumbre de hablar sólo puede tener algunos elementos que acabarán marcando una diferencia importante.