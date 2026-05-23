Russell se impone al sprint en Canadá tras un choque con Antonelli, Sainz acaba décimo y Alonso abandona

George Russell se ha llevado la victoria en la sprint del GP de Canadá de F1, en una carrera marcada por un tenso choque entre los Mercedes. Antonelli y el británico se tocaron en las primeras curvas y a punto estuvo de acabar con la sprint de ambos pilotos. Finalmente, Norris se coló entre los dos y el italiano subió al tercer cajón del podio. Sainz mantuvo la décima posición desde la salida y Fernando Alonso sumó un nuevo abandono por problemas en su monoplaza.

La carrera empezó torcida para Aston Martin. Lance Stroll tuvo un problema en la dirección de su AMR26 a falta de cinco minutos para el inicio de la carrera. Eso le impidió hacer la vuelta de calentamiento. Se fue a boxes y los mecánicos trabajaron a contrarreloj para que pudiera salir desde el pit lane finalmente. Alonso, por su parte, ganó una posición en la salida y se situó decimocuarto, mientras Carlos Sainz se mantenía en el décimo puesto.

Por delante, Hamilton superaba a Piastri por el exterior de la uno y se situaba cuarto. Era el único movimiento en la cabeza de la parrilla, ya que los tres primeros mantuvieron sus posiciones. Russell cerró bien el medio para evitar que Antonelli le ganara la partida. Pero el italiano estaba listo para plantar batalla. Mercedes no dio ninguna orden y dejó a sus pilotos que pelearan en pista… y sucedió lo inevitable.

En la vuelta seis estalló la guerra entre los dos Mercedes. Antonelli se tiró con todo en la frenada de la uno, Russell cerró bien la puerta y se tocaron rueda con rueda. Un incidente que hizo temblar a todo el box del equipo Mercedes. El italiano tuvo que hacer un recto en la curva tras el toque y luego protestó por la radio, acusando a su compañero de equipo de echarle de la pista.

Unos giros más tarde se repitió la historia y Antonelli volvió a irse largo al intentar superar a Russell. Eso le costó el puesto con Norris y bajó a la tercera posición. El líder del Mundial exigió una sanción para su compañero y tuvo que entrar Toto Wolff a calmarle y pedirle que se centrara más en la conducción, en vez de a quejarse por la radio.

Las peores noticias llegaron al final de la carrera cuando en la vuelta 18 Fernando Alonso tuvo que abandonar. El asturiano se tocó con Bortoleto en la salida y eso, más allá de la falta de potencia del motor Honda, le lastró el resto de la carrera. A eso se le sumó un problema con el asiento. Al final tuvo que entrar en boxes para poner punto y final a su carrera. Fue el único piloto que abandonó.