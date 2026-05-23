Vingegaard no tiene rival en el Giro: suma en Pila su tercera victoria y se viste de rosa

Jonas Vingegaard ya es líder del Giro de Italia. Triunfo colosal del danés en Pila, dejando claro que no tiene rival en la presente edición de la Corsa Rosa, donde ha ganado las tres etapas con final en alto. Atacó a falta de 4,5 kilómetros para la línea de meta, yéndose en solitario para imponerse en la cima del puerto alpino de primera categoría, culminando así una de las grandes jornadas de estas tres semanas de competición. Se viste de rosa y, salvo un duro contratiempo, no parece que vaya a dejarlo ya hasta Roma.

Vingegaard, que ya reinó en las llegadas en alto a Blockhaus –séptima etapa– y a Corno alle Scale –novena–, lanzó el ataque definitivo a 4,5 kilómetros de meta, en la subida final a Pila, después de una jornada de 4.350 metros de desnivel. En solitario llegó a la meta, 49 segundos por delante de Felix Gall y 58″ Jai Hindley. Los dos parecen ser los ciclistas con capacidad de plantarle cara, aunque por el momento están bastante lejos de darle batalla real por el triunfo final.

Vingegaard no está dejando que nadie le tosa en este Giro. En tres etapas con final en alto, tres triunfos del líder del Visma, que busca completar la triple corona, tras los dos Tour de Francia que ganó en 2022 y 2023 y la Vuelta a España 2025. Con este golpe encima de la mesa, consigue vestirse de rosa antes de finalizar la segunda semana, después de darle un vuelco a la clasificación general, en la que ahora manda con 2:26 sobre el hasta ahora primer clasificado, Afonso Eulálio. Gall, a 2:50, ocupa el tercer lugar.

La jornada en los Alpes arrancó con una escapada de cuatro corredores que sucumbió durante el ascenso al primero de los cinco puertos puntuables del día, Saint-Barthélemy. Allí se formó un fuga de unas 24 unidades, comandada por el Movistar, y con hombres como el italiano Giulio Ciccone (Lidl-Trek) y los españoles Enric Mas, Juanpe López (Movistar), David de la Cruz (Pinarello-Q36.5) e Igor Arrieta (UAE Team Emirates XRG) entre sus integrantes.

El ecuatoriano Jhonatan Narváez (UAE Team Emirates XRG) se llevó el esprint intermedio de Roisan, y Arrieta coronó primero la tercera dificultad de la jornada, Doues, con Ciccone mandando en Lin Noir. El británico Mark Donovan (Pinarello-Q36.5), por su parte, se llevó las bonificaciones del Kilómetro Red Bull de Gressan, a 17 kilómetros de meta y en el que De la Cruz fue segundo.

La subida final a Pila dictó sentencia. Eulálio ofreció muestras de flaqueza y Visma-Lease a Bike olió la sangre. Quedaban todavía nueve kilómetros. Ciccone lanzó un primer ataque, pero fue el de Vingegaard, a 4,6 kilómetros, el que resultó exitoso.

Los corredores afrontarán este domingo la decimoquinta etapa, de 157 kilómetros entre Voghera y Milán, donde darán cuatro vueltas a un circuito final de 16,3 kilómetros. Todo antes de entrar en la semana definitiva de la carrera.