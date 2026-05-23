España se jugará las Finales de la Copa Davis contra Chile en Santiago, donde cayó la Serbia de Djokovic

A Bolonia se va por Santiago de Chile. España deberá hacer escala en la capital chilena para buscar su clasificación a la fase final de la Copa Davis. La Court Central Anita Lizana acogerá la eliminatoria de Copa Davis que la Selección Española Generali de Tenis disputará contra el país sudamericano, por una plaza en la Final 8 de Bolonia. La Federación Chilena de Tenis ha hecho el anuncio este viernes, aunque no ha confirmado si la serie se disputará el viernes 18 y sábado 19 de septiembre, o bien el sábado 19 y el domingo 20.

El escenario es el mismo en el que Chile superó a Serbia (4-0) el pasado mes de febrero en la primera ronda de los Qualifiers. Una instalación emblemática que lleva el nombre de la tenista chilena que ganó el US Open en 1937 y que se ubica junto al Estadio Nacional de fútbol. El diseño original de la pista central era similar al de la Philippe Chatrier de Roland Garros y allí se disputó la final de la Copa Davis de 1976 entre Chile e Italia.

Para recibir a España contará con una capacidad entre 5.500 y 6.000 espectadores. La Armada viajará por primera vez en su historia a Chile en el que será el tercer enfrentamiento entre ambos países en la competición, después de los dos primeros jugados en 1928 y 1965, ambos con triunfo español en sendas eliminatorias disputadas en Barcelona.

El equipo capitaneado por el ex Top-10 mundial Nicolás Massú cuenta con jugador situado entre los 35 mejores del ranking, Alejandro Tabilo (35), mientras que Cristian Garín (116) ha caído de los cien primeros. Les secundan el héroe local ante Serbia, Marcelo Tomás Barrios (135); el ex número 16 del mundo Nicolás Jarry (182) y Matías Soto (295). La selección española de David Ferrer estuvo exenta de disputar la primera ronda de los Qualifiers 2026 gracias a su condición de subcampeona del pasado año, ya que la Campeona, Italia, ocupará la plaza de anfitriona de la Final 8. España debe pasar por Santiago para ir las Finales de la Davis en Bolonia.