Cuatro detenidos por los incidentes en el recibimiento a los miembros de la flotilla podemita en Bilbao

La Ertzaintza ha detenido a cuatro personas acusadas de desobediencia grave, resistencia y atentado contra agente de la autoridad durante los incidentes registrados a primera hora de la tarde de este sábado en el aeropuerto de Loiu, Bilbao, a la llegada de algunos miembros de la Global Sumud Flotilla repatriados desde Israel después de haber sido detenidos por el país hebreo.

El Departamento vasco de Seguridad ha informado tras lo sucedido de que la Jefatura de Asuntos Internos de la Ertzaintza ha comenzado una investigación para verificar si la actuación de los agentes se ha ajustado a las instrucciones en vigor.

Durante la llegada de los seis integrantes de la flotilla, algunos agentes de la Ertzaintza se han visto obligados a hacer uso de sus porras. Éste hecho ha acabado con la detención de cuatro individuos por desobediencia grave, resistencia y atentado contra agente de la autoridad.

Los hechos han ocurrido durante la llegada de los miembros de la flotilla que habían sido detenidos por la Marina de Israel cuando se dirigían a la Franja de Gaza. Un grupo de personas esperaba para recibir a los seis españoles de la delegación vasca desde las 11:00 horas para darles la bienvenida.

Los integrantes de la delegación vasca de la flotilla han llegado al aeropuerto de Bilbao cerca de las 14:00 horas procedentes de Turquía. Su regreso estaba inicialmente previsto para este sábado, pero retrasaron el viaje debido al ingreso hospitalario de dos de ellos por «las lesiones» sufridas tras ser capturados cuando se dirigían a la Franja de Gaza.

Según la delegación Global Sumud del País Vasco, los dos activistas fueron hospitalizados por «las lesiones derivadas de la violencia sufrida» durante la detención por parte de las fuerzas de seguridad de Israel. Podemos, uno de los principales apoyos a la flotilla en España, y EH Bildu han denunciado los hechos y han acusado a los agentes de la Ertzaintza de agresión.