El PP advierte que el «tiempo se acaba a Pedro Sánchez»: «Los españoles necesitan saber la verdad»

El PP ha advertido que «el tiempo se acaba para Pedro Sánchez»: «Los españoles necesitan saber la verdad», ha señalado la portavoz del PP en el Senado, Alicia García, quien ha capitaneado el grupo que se ha sumado por parte de la formación a la «Marcha por la Dignidad», este sábado pidiendo la convocatoria inmediata de elecciones generales. Desde la sede en Génova 13, la senadora popular ha asegurado que seguirán desde la Cámara Alta investigando la corrupción, «porque los españoles necesitan saber la verdad».

A la marcha convocada por la plataforma Sociedad Civil Española, que aglutina a más de 100 entidades de todo el país, no ha acudido ni el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni su secretario general, Miguel Tellado. Ambos estaban en el congreso del partido en las Islas Baleares, donde ha salido reelegida Marga Prohens. Entre los presentes, estaba la expresidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, encabezando una de las pancartas contra Pedro Sánchez.

La ausencia y falta de respaldo de la manifestación, por parte del PP de manera oficial, fue criticada por el empresario, Marcos de Quinto, uno de los convocantes, quien ha afeado que Feijóo no se plantee presentar una moción de censura. A la marcha han acudido más de 120.000 personas, según los convocantes, y 40.000, según Delegación del Gobierno.

El río humano ha recorrido el trayecto que une la plaza de Colón con Moncloa, al que se ha unido toda la cúpula de Vox, capitaneada por Santiago Abascal, con una pancarta gigante: «Echar a Sánchez también es prioridad nacional». Al comienzo de la marcha, Abascal ha anunciado que Vox ha solicitado a la Audiencia Nacional la prisión provisional de José Luis Rodríguez Zapatero. Además, ha exigido la declaración como testigos del Consejo de Ministros que aprobó el rescate de la aerolínea Plus Ultra, incluido el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

La multitudinaria manifestación, que fue convocada el pasado 2 de mayo, ha coincidido con la misma semana que la Audiencia Nacional ha imputado al expresidente José Luis Rodríguez Zapatero, pilar fundamental del sanchismo, por blanqueo de capitales.