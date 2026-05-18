Israel ‘trolea’ a la ‘flotilla’ de Gaza con Britney Spears antes de detenerlos: «Esto es un crimen de guerra»

Israel ha troleado a la flotilla de la Franja de Gaza con Britney Spears antes de detenerlos: «Esto es un crimen de guerra», ha criticado un flotillero. Israel había interceptado la radio, en la que reproducía la canción Oops!… I Did It Again. «Han interceptado nuestro canal de comunicación. No podemos hacer llamadas de emergencia. Esto es un incumplimiento del derecho internacional. Esto es un crimen de guerra», ha criticado un flotillero.

En un vídeo, un flotillero a bordo muestra la canción que suena por los altavoces del barco, acusando a las Fuerzas de Defensa de Israel de «interferir nuestro canal de comunicación con música» e «intentar impedir que emitamos llamadas de socorro» —señales de emergencia utilizadas para alertar a las autoridades sobre situaciones de peligro en el mar—.

«Están atacando una flotilla humanitaria; esto es una verdadera violación del derecho internacional y un crimen de guerra. Somos civiles y están interfiriendo con nuestros canales de emergencia. ¡Palestina libre!», ha exclamado el flotillero.

The IDF is playing Britney Spears “Oops I did it again” over the radio to the Gaza flotilla 🤣 pic.twitter.com/VqmedamKRs — Heidi Bachram (@HeidiBachram) May 18, 2026

La Marina de Israel ha interceptado en el Mediterráneo este lunes a varias embarcaciones de la Global Sumud Flotilla, con vínculos con los terroristas de Hamás, que se dirigían hacia la Franja de Gaza. Israel ha interceptado así este lunes a otra flotilla, icono de Podemos y Sumar, que iba rumbo a Gaza con varios españoles a bordo. Según el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, «no llevaban ayuda humanitaria» y en las embarcaciones participan «dos grupos violentos turcos, Mavi Marmara e IHH, este último designado como organización terrorista».

«El propósito de esta provocación es favorecer a Hamás, desviar la atención de su negativa a desarmarse y obstaculizar el progreso del plan de paz del presidente Trump», ha destacado el Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel.

El Gobierno de Sánchez ha confirmado que mantiene seguimiento del caso y ha solicitado información a las autoridades israelíes sobre la identidad y situación de los ciudadanos españoles implicados. Asimismo, ha reclamado que se garantice su seguridad y que se aclare su situación jurídica lo antes posible.

La letra de la canción habla de una mujer que juega con las emociones de su amante; este confunde el coqueteo de Spears con algo más y la considera un interés romántico serio.

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

I think I did it again

I made you believe we’re more than just friends

Oh, baby

It might seem like a crush

But it doesn’t mean that I’m serious

‘Cause to lose all my senses

That is just so typically me

Oh, baby, baby

Oops, I did it again

I played with your heart

Got lost in the game

Oh, baby, baby

Oops, you think I’m in love

That I’m sent from above

I’m not that innocent

You see my problem is this

I’m dreaming away

Wishing that heroes, they truly exist

I cry watching the days

Can’t you see I’m a fool in so many ways?

But to lose all my senses

That is just so typically me

Oh, baby, oh

Oops, I did it again

I played with your heart

Got lost in the game

Oh, baby, baby

Oops, you think I’m in love

That I’m sent from above

I’m not that innocent

Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah

Yeah, yeah, yeah

All aboard

Britney, before you go, there’s something I want you to have

Oh, it’s beautiful, but wait a minute, isn’t this?

Yeah, yes it is

But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end

Well, baby, I went down and got it for ya

Aw, you shouldn’t have

Oops, I did it again to your heart

Got lost in this game, oh, baby

Oops, you (oops, you) think that I’m sent from above

I’m not that innocent

Oops, I did it again

I played with your heart

Got lost in the game

Oh, baby, baby

Oops, you think I’m in love

That I’m sent from above

I’m not that innocent

Oops, I did it again

I played with your heart

Got lost in the game

Oh, baby, baby

Oops, you think I’m in love

That I’m sent from above

I’m not that innocent