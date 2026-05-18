El crucero MV Hondius llega a Róterdam para su desinfección tras el mortal brote de hantavirus

El crucero MV Hondius, que zarpó el lunes 11 de mayo desde Granadilla en Tenerife, ha atracado este lunes 18 en el puerto de Róterdam en Países Bajos con un estricto protocolo de seguridad. El buque se someterá a una profunda desinfección tras el mortal brote de hantavirus que ha dejado tres fallecidos y diez infectados, mientras que las 27 personas que viajan a bordo tendrán que hacer una cuarentena preventiva.

La naviera neerlandesa Oceanwide Expeditions, propietaria del buque, ha coordinado la llegada de los 25 tripulantes, un médico y una enfermera al muelle. Aunque ninguno de los pasajeros presenta en este momento síntomas compatibles con el brote de hantavirus, la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha confirmado que «se les está vigilando de cerca».

El balance oficial asciende por ahora a tres víctimas mortales y diez personas infectadas. Los contagios documentados se han producido entre quienes viajaban en el crucero o tuvieron contacto directo con una de las fallecidas, quien previamente estaba en un avión esperando volar desde Johannesburgo (Sudáfrica) a Países Bajos.

Cuarentena en contenedores habitables

Tras un primer control médico, se iniciará una cuarentena de 42 días (contabilizados desde el pasado 6 de mayo). Para ello, las autoridades han habilitado una serie de portakabins, un tipo de contenedores habitables, en las propias instalaciones del puerto de Róterdam para acoger a los 23 tripulantes extranjeros (17 de Filipinas, cuatro de Ucrania, uno de Rusia y uno de Polonia). Por su parte, los cuatro ciudadanos neerlandeses cumplirán el aislamiento en sus respectivos domicilios.

A la espera de confirmar si pasarán la cuarentena completa en estos módulos, el recinto les permitirá moverse libremente siempre que respeten las medidas de higiene impuestas por la autoridad portuaria: uso obligatorio de mascarilla y distancia de seguridad de 1,5 metros. Toda la operativa cuenta con la supervisión de las autoridades sanitarias, el Ayuntamiento, la región de seguridad y el Instituto para la Salud y el Entorno (RIVM).

Destrucción de mobiliario y desinfección a fondo

El buque implicado en este brote de hantavirus se someterá a un exhaustivo plan de limpieza a base de agua oxigenada y cloro. La naviera ha confirmado que las labores de desinfección del MV Hondius arrancan de forma inmediata, prestando especial atención a todas las superficies y a los sistemas de ventilación, considerados esenciales en este operativo.

Los muebles y objetos del crucero que no puedan ser higienizados con total garantía de seguridad sanitaria serán desechados y posteriormente destruidos para evitar cualquier rastro de hantavirus.