El Gobierno desvió el domingo un cayuco abarrotado de inmigrantes que se dirigía a una zona de la costa próxima al puerto de Granadilla en pleno desembarco del MV Hondius. El cayuco llevaba 141 inmigrantes a bordo en condiciones lamentables e iba directo a la playa de Las Galletas, junto al aeropuerto Tenerife Sur, donde decenas de cadenas de televisión nacionales e internacionales estaban en directo. Si hubiera llegado a la playa de Las Galletas, el cayuco hubiera estado a tiro de cámara de todos los medios nacionales e internacionales que retransmitían, desde puntos altos cercanos al aeropuerto, la operación del MV Hondius, infectado de hantavirus, y el traslado de los pasajeros a los aviones. La escena, sin duda, hubiera roto el guión televisivo perfectamente diseñado por el Gobierno y hubiera alterado las ruedas de prensa de autobombo de Mónica García, Fernando Grande-Marlaska y Ángel Víctor Torres junto al director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), el etíope Tedros Adhanom.

La cuestión de fondo es si, para el Gobierno, prevaleció la seguridad de los 141 inmigrantes del cayuco o el show de Granadilla dado que los integrantes del cayuco podían haber sido atendidos en la propia playa de Las Galletas, que tiene una Marina y era el punto más cercano a tierra cuando fueron avistados, o en el mismo puerto de Granadilla. El Gobierno decidió, sin embargo, desviarlos al puerto de Los Cristianos, a más de 6 millas (casi 10 kilómetros). En el cayuco procedente de África venían más personas (141) que pasajeros desembarcados del MV Hondius (117).

En pleno directo

La aproximación del cayuco a la costa se produjo justo en el momento álgido de audiencia televisiva del desembarco de los pasajeros españoles del MV Hondius. El cayuco fue avistado a las 10:25 (hora canaria), las 11:25 en la península, por el mercante Bentayga, que informó a Salvamento Marítimo y a sus buques desplegados en la zona para el MV Hondius. A esa hora, se estaba produciendo el traslado de los pasajeros españoles al aeropuerto Tenerife Sur. En los planos de las televisiones nacionales e internacionales puede verse perfectamente la playa a la que iba dirigido el cayuco por detrás de la pista del aeropuerto.

El Bentayga avistó el cayuco abarrotado de inmigrantes a unas 2 millas (3,2 kilómetros) de la playa de Las Galletas. El mercante redujo la velocidad y se mantuvo cerca del cayuco hasta la llegada de Salvamento Marítimo. Otro barco, el Mar Canario, dedicado a la protección y vigilancia medioambiental de las Zonas Especiales de Conservación, confirmó la presencia del cayuco e informó que había pasado por su costado y que iba abarrotado con más de 100 personas a bordo, muchas de ellas sentadas en el borde de la embarcación.

Con la información del avistamiento, Salvamento Marítimo, dependiente de la Dirección General de Marina Mercante del ministerio de Transportes de Óscar Puente, decidió movilizar a los buques de la clase salvamar de intervención rápida Alpheratz y Menkalinan, desplegados para la llegada del MV Hondius. También, movilizó al buque Heroínas de Salvora, el más grande y moderno de su flota (82 metros de eslora y 18 de manga). Este barco había sido, de madrugada, el que escoltó y acercó al MV Hondius al puerto de Granadilla.

A las 11:05 hora canaria (12:05 hora peninsular), la salvamar Alpheratz alcanzó al cayuco, que estaba parado frente a la costa de Las Galletas, próxima al aeropuerto. Tras conseguir arrancarlo desvió su rumbo y lo escoltó hasta el punto de encuentro fijado con la salvamar Menkalinan para que lo llevara al puerto de Los Cristianos, a 25 kilómetros del escenario televisivo del MV Hondius. La salvamar Alpheratz regresó a Granadilla y la Menkalinan desembarcó a los 141 inmigrantes en Los Cristianos.

En Los Cristianos, los inmigrantes fueron atendidos por la Cruz Roja y la Policía Local. El cayuco fue desinfectado y los enseres y ropas que traían los inmigrantes subsaharianos fueron acumulados en sacos de obra para ser llevados a un vertedero. Los 141 inmigrantes fueron trasladados al Centro de Inmigrantes ‘Las Raíces’, que está desbordado y donde, según diversos medios, se han producido agresiones a los trabajadores que atienden a los inmigrantes. ‘Las Raíces’ será uno de los centros que visitará el Papa León XIV el mes que viene durante su viaje apostólico a España.

El mismo domingo, otra patera con 55 inmigrantes llegó a Lanzarote y una tercera con 125 personas (116 hombres, 3 mujeres y 6 menores) al sur de El Hierro. En apenas dos días, más de 300 inmigrantes ilegales llegaron a Canarias. El Gobierno de Canarias ha manifestado su preocupación por el repunte de cayucos. El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha señalado que, en los primeros diez días de mayo, han llegado a Canarias 569 migrantes frente a los 299 del mismo periodo de 2025, lo que significa un aumento del 90%.