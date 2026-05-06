Sánchez se adueña del viaje del Papa: celebra que visite Canarias para «poner en valor la acogida de migrantes»

El Gobierno de Pedro Sánchez se ha adueñado de la visita del Papa León XIV a España y ha celebrado que el Sumo Pontífice culmine su viaje «en Canarias, poniendo en valor la acogida solidaria, el rechazo a la criminalización y la defensa de la dignidad de los migrantes».

El Ejecutivo considera, como ya adelantó OKDIARIO, que este viaje es una «oportunidad única para que nuestro país siga mostrando al mundo su sólido compromiso democrático con la paz, la legalidad internacional y la defensa de los derechos humanos» en un contexto internacional «marcado por la guerra, el odio y la exclusión».

El Papa llegará a Madrid el 6 de junio por la mañana y culminará su visita a nuestro país el 12 de junio en el archipiélago canario. Allí acudirá al puerto de Aguineguín (Gran Canaria), uno de los puntos principales de recepción de inmigrantes irregulares, con desembarcos frecuentes durante todo el año.

En la siguiente parada, en Tenerife, León XIV acudirá al Centro Las Raíces, un espacio de acogida temporal de inmigrantes, gestionado por el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, en el que colabora también la Iglesia. Posteriormente, en la plaza del Cristo, tiene previsto un encuentro con 1.500 migrantes.

Este periódico ya publicó el pasado 4 de mayo que el Ejecutivo de Sánchez estaba «convencido de que el Papa dará en en Canarias un apoyo explícito a la regularización masiva» de inmigrantes. «El Papa va a manifestar su opinión sobre el problema de la inmigración, con toda seguridad», decían entonces. Algo que parece que ocurrirá durante su visita a Canarias.

La agenda del Papa en España

El Pontífice llegará al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid Barajas a las 10:30 horas del sábado 6 de junio, donde tendrá lugar la acogida oficial. La ceremonia de bienvenida será a las 11:30 en el Palacio Real y, posteriormente, a las 12:00, hará una visita de cortesía a los Reyes. A las 12:30 horas, en el mismo enclave, tendrá lugar el primer discurso del Papa, en un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático.

Ya por la tarde del sábado a las 18:00 horas, el Papa se desplazará al barrio de Lucero, en el distrito de Latina, para visitar a los operadores y usuarios del centro social Cedia 24 horas. Se trata de un centro de Cáritas Madrid de acogida y atención integral para personas sin hogar.

A las 20:30 horas tendrá lugar el primer acto multitudinario de su visita, la Vigilia de oración con los jóvenes, que se confirma será en la Plaza de Lima y en la que León XIV pronunciará su segundo discurso.

El domingo 7 de junio, a las 10:00 horas tendrá lugar en la Plaza de Cibeles la Misa con la homilía del Papa y la Procesión del Corpus Christi. Por la tarde, a las 16:30 horas, Robert Prevost tendrá un encuentro privado con los miembros de la orden de San Agustín en la Nunciatura Apostólica y a las 18.00 horas se encontrará con representantes de la cultura, el arte la economía y el deporte en el Movistar Arena en el encuentro Tejer redes. A las 19:30 horas el Pontífice cenará en la residencia del Cardenal Arzobispo de Madrid, José Cobo.

El lunes 8 de junio comenzará a las 09:30 con el encuentro con el presidente del Gobierno en la Nunciatura, para trasladarse después al Congreso, donde a las 10:30 se encontrará con los miembros del Parlamento español y se convertirá en el primer Papa que pronuncie un discurso ante la Cámara.

Después a las 11:30 tendrá se reunirá con los obispos españoles en la sede de la Conferencia Episcopal Española (CEE), y realizará un saludo. Más tarde, a las 19:00, tendrá un encuentro con la comunidad diocesana en el estadio Santiago Bernabéu.

El martes 9 de junio, el Pontífice se encontrará con los voluntarios de la visita a la capital en el Pabellón 3 de Ifema, y pronunciará otro discurso, antes de partir en avión a las 11:10 hacia Barcelona.

Ya en Barcelona está previsto el rezo de la hora media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia, con homilía del Papa y a las 20:00 horas la vigilia de oración en el Estadio Olímpico Lluís Companys, con discurso del Santo Padre.

El miércoles 10 de junio, León XIV visitará el centro penitenciario Brians 1, donde realizará un saludo, y a las 12:00 visitará la Abadía de Montserrat, con la oración del Santo Rosario y discurso previsto del Pontífice.

Por la tarde, a las 16:30 horas, el Papa tendrá un encuentro con las realidades de caridad y asistencia diocesanas en la Iglesia de San Agustín y pronunciará otro discurso. A las 19:30 está prevista la misa en la Basílica de la Sagrada Familia y la inauguración de la torre de Jesucristo.

El jueves 11 de junio, el Papa se desplazará desde El Prat a las Palmas de Gran Canaria, donde está prevista su llegada a la base aérea de Gando a las 10:50 horas. De este modo, recupera la visita soñada por su antecesor, el Papa Francisco. El primer discurso de Robert Prevost en el archipiélago tendrá lugar en el puerto de Arguineguín. Después, se reunirá con los obispos, sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, así como seminaristas y agentes de pastoral en la catedral de Santa Ana. A las 18:30 horas, tendrá lugar la misa en el Estadio de Gran Canaria.

El viernes 12 de abril, el Papa se trasladará a Santa Cruz de Tenerife. A las 09:30 horas, tendrá lugar el encuentro con inmigrantes del centro Las Raíces. A las 12:15, León XIV pronunciará la última homilía de su viaje a España en la misa celebrada en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.