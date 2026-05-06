El Papa León XIV dará un discurso en el Congreso el 8 de junio y hablará con presos e inmigrantes

El Papa León XIV pronunciará el próximo 8 de junio un discurso en el Congreso de los Diputados, en el marco de su visita oficial a España entre el 6 y 12 de junio. Será la primera vez que un Pontífice se dirige a una sesión conjunta de las Cortes Generales, un acto que la Santa Sede ha calificado de «encuentro de alto valor simbólico» y que se enmarca en un viaje de una semana con una fuerte carga social, política y pastoral.

El discurso tendrá lugar tras la reunión prevista entre el Papa y el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y reunirá a diputados y senadores en una sesión solemne que ya ha generado una notable expectación institucional y mediática. El mensaje del Pontífice estará centrado en la «dignidad humana», la «cohesión social» y el «papel del diálogo en tiempos de polarización».

La visita de León XIV a España incluirá también encuentros con los Reyes, representantes de la sociedad civil, colectivos vulnerables, migrantes, personas sin hogar y reclusos, además de actos multitudinarios en Madrid, Barcelona y Canarias.

Agenda de la visita del Papa

La visita del Papa León XIV a España entre el 6 y el 12 de junio de 2026 será uno de los acontecimientos religiosos, políticos y sociales más relevantes del año. El Pontífice realizará un recorrido por Madrid, Barcelona y Canarias, con un acto central que marcará un precedente histórico: su discurso en el Congreso de los Diputados ante una sesión conjunta de las Cortes Generales.

Este viaje apostólico combina encuentros institucionales de alto nivel con una intensa agenda social centrada en migrantes, personas sin hogar, reclusos y colectivos vulnerables.

Discurso del Papa en el Congreso

El 8 de junio de 2026, el Papa León XIV se dirigirá por primera vez a diputados y senadores en el Congreso de los Diputados. Será la primera intervención de un Pontífice en una sesión conjunta de las Cortes Generales en la historia de España.

El discurso tendrá lugar tras la reunión oficial con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y estará centrado en:

Dignidad humana.

Cohesión social.

Diálogo político en tiempos de polarización.

Defensa del bien común.

La Santa Sede ha calificado este acto como un «encuentro de alto valor simbólico», destacando su importancia tanto a nivel religioso como diplomático.

Papa en España: Madrid, 6 de junio

El Papa llegará a España el 6 de junio por la mañana al aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, donde será recibido por los Reyes de España y autoridades del Estado.

Posteriormente, se trasladará al Palacio Real de Madrid para un acto institucional con representantes políticos, diplomáticos y sociales.

Recepción oficial en el Palacio Real.

Visita al centro social CEDIA 24 Horas de Cáritas.

Vigilia con jóvenes en la Plaza de Lima.

Adoración eucarística.

7 de junio: Corpus Christi en Cibeles

El Papa presidirá la misa del Corpus Christi en la Plaza de Cibeles, seguida de una procesión eucarística. Por la tarde participará en el acto “Tejer Redes” en el Movistar Arena, con presencia del mundo cultural, artístico y económico.

Discurso en el Congreso

El 8 de junio será el día más relevante de la visita:

Reunión con Pedro Sánchez en la Nunciatura.

Discurso histórico en el Congreso de los Diputados.

Encuentro con la Conferencia Episcopal Española.

Oración en la Catedral de la Almudena.

Acto multitudinario en el estadio Santiago Bernabéu. Este día situará al Papa en el centro del debate político y social en España.

9 de junio: cierre en Madrid

El Papa se reunirá con voluntarios en IFEMA antes de partir hacia Barcelona, cerrando así la etapa madrileña del viaje apostólico.

Visita del Papa a Barcelona (9–11 de junio)

En Barcelona, la agenda tendrá un fuerte componente social y religioso.

Principales actos en Barcelona:

Oración en la catedral de Barcelona.

Vigilia en el Estadio Olímpico Lluís Companys.

Visita a la prisión Brians 1.

Encuentro en el monasterio de Montserrat.

Misa en la Sagrada Familia.

Encuentro con organizaciones sociales.

Inauguración de la Torre de Jesucristo.

Visita del Papa a Canarias: migración y crisis humanitaria.

11 y 12 de junio en Canarias

El 11 y 12 de junio, el Papa viajará por primera vez a Canarias, una de las regiones clave en la ruta migratoria hacia Europa.

Agenda en Canarias: