Un incendio en Doñana quema más de 400 hectáreas de un paraje especialmente protegido

Un incendio declarado en el Parque Nacional de Doñana, la tarde de este domingo, ha quemado ya más de 400 hectáreas de un espacio especialmente protegido y de enorme valor ecológico. El fuego ha afectado en concreto al paraje del Rincón del Membrillo de Almonte, Huelva, y las autoridades han informado de que presenta una «mejor evolución» durante la tarde de este martes, después de que el viento dificultara las tareas de extinción durante la mañana.

La Junta de Andalucía ha desplegado a través del Plan Infoca un amplio dispositivo tanto aéreo como terrestre en la zona para contener el incendio. Las autoridades han informado de que «queda poco humo» y que esperan poder estabilizar el fuego «lo antes posible». No se descarta que el incendio que afecta a este espacio de Doñana pueda estar controlado durante la tarde de este martes.

Un dispositivo formado por 130 bomberos, cinco técnicos de operaciones y varios agentes medioambientales y celadores, y siete autobombas trabaja aún en el control del fuego desde tierra. Por aire, aún permanecen activos tres helicópteros pesados, dos semipesados, dos aviones anfibios, dos anfibios pesados y un avión de coordinación. Lo que sí han asegurado desde Infoca es que el incendio de Doñana «está confinado».

El fuego se declaró en el paraje del Rincón del Membrillo de Almonte el pasado domingo, a las 18:00 horas. Desde entonces la Junta de Andalucía mantiene un amplio dispositivo en Doñana para controlar el incendio. Infoca tenía previsto dar por estabilizado el fuego el mismo domingo o a primera hora del lunes, sin embargo, el viento y la dificultad del terreno, entre dunas y marismas, han complicado las tareas de extición.

Desde la Estación Biológica de Doñana (EBD-CSIC) han indicado que el fuego ha afectado ya a unas 400 hectáreas de dunas y corrales de Marismillas, «en el corazón» del Parque Nacional de Doñana, una zona de «enorme valor ecológico y clave para la biodiversidad».