El medioambiente español está de enhorabuena: Doñana tiene una nueva laguna de 50 hectáreas para sus aves

La acumulación de plásticos en las aves afecta a Doñana, pero, por fin, el Parque Nacional ha tenido una nueva noticia en lo que respecta a la biodiversidad: la creación de una laguna de gran valor ecológico en el humedal Reboso Sur.

La operación se concentra en el Parque Natural Brazo del Este, en la provincia de Sevilla y cuenta con el apoyo de la Junta de Andalucía. En total, consolidan más de 50 hectáreas restauradas que fortalecen el papel estratégico como refugio de las aves.

Lo más impresionante es que el proyecto se ha desarrollado durante 16 meses, y ha supuesto una inversión superior a los 350.000 euros. Todo forma parte de una estrategia para recuperar ecosistemas en el entorno de Doñana.

La actuación en Doñana fundamental para la protección de las aves

El medioambiente y la zoología española no están repletas de buenas noticias, pero la actualización en Doñana es una grandiosa. Y es que la intervención en el Reboso Sur abarca 53 hectáreas de humedal en los términos municipales de La Puebla del Río y Las Cabezas de San Juan

El objetivo principal del proyecto es aumentar la funcionalidad ecológica del espacio mediante una transformación técnica de su morfología.

Por ello, el diseño del humedal incluye diferentes gradientes de profundidad, combinando zonas someras con áreas de agua permanente.

Además, se han creado isletas interiores destinadas a facilitar el refugio, descanso y nidificación de aves acuáticas, lo que refuerza la diversidad de hábitats.

El proyecto no sólo cuenta con la colaboración de la Junta de Andalucía y del Ministerio para la Transición Ecológica, también ha sido impulsada por IKEA y WWF.

Y es que el proyecto contribuye directamente a mejorar la conectividad ecológica de Doñana, con lo que se garantiza la continuidad de hábitats esenciales para numerosas especies.

La importancia de crear una laguna en Doñana para gestionar mejor el agua

Uno de los elementos más relevantes del proyecto ha sido la implantación de un sistema hídrico que asegura la sostenibilidad del humedal.

Este sistema combina la recogida de aguas pluviales, aportes por gravedad desde el Arroyo Salado de Morón y el aprovechamiento de excedentes agrícolas cercanos.

Por otra parte, también prevén un sistema de bombeo conectado al canal del Brazo del Este, lo que permite mantener condiciones óptimas de inundación y garantizar la conectividad interna del ecosistema.

Pero el proyecto más ambiciosa de la restauración de la laguna es el plan de revegetación con especies propias del entorno marismeño y de ribera, como tarajes, acebuches, lentiscos, retamas blancas y adelfas.

Estas plantaciones contribuyen a estabilizar las orillas, mejorar la integración paisajística y generar nuevos espacios de refugio para la fauna.

Con todos esos elementos la laguna logrará ser un sumidero natural de carbono y un regulador del ciclo del agua, lo que consolida su importancia dentro del equilibrio ambiental del entorno de Doñana.

Por qué el Brazo del Este es un refugio natural para las aves de Doñana

Hay que tener en cuenta que l Paraje Natural Brazo del Este es uno de los humedales más singulares del Bajo Guadalquivir. Dispone de 1.653 hectáreas y 39 kilómetros de cauce, para albergar todo tipo de fauna y flora.

Eso hace que tenga un papel muy relevante durante los periodos de mayor estrés hídrico, ya que actúa como refugio para aves procedentes de Doñana.

De hecho, la combinación de vegetación palustre, zonas de orilla y pastizales configura un mosaico ambiental de alto valor ecológico.