Tras la ruptura de las negociaciones entre Puig y Estée Lauder, el mercado abre ahora una nueva etapa de análisis sobre el futuro estratégico del grupo catalán. La caída bursátil inmediata tras la noticia (14%) dejó ver las fuertes esperanzas que los mercados tenían por el crecimiento de la compañía. Si bien la reacción en el mercado responde a una lógica de corto plazo que no necesariamente refleja el valor estratégico de la decisión.

Ahora, sin la alianza de Estée Lauder, los analistas centran el foco en la capacidad de Puig para mantener su crecimiento global sin renunciar al control familiar, así como en las posibles alianzas o movimientos corporativos que podrían surgir a partir de ahora.

Las expectativas puestas en Puig comienzan desde la comunicación remitida a la CNMV. El tono empleado por la compañía catalana dejó entrever una lectura muy distinta a la de una operación fallida.

Sin embargo, fuentes internas de ambas compañías han filtrado desacuerdos entre las poderosas familias y exigencias que provocaron el fracaso de las negociaciones. Ambas compañías han declinado hacer comentarios al respecto.

El consejero delegado de Puig, José Manuel Albesa, calificó las conversaciones de «enriquecedoras», subrayó que la hoja de ruta estratégica del grupo permanece intacta y reafirmó la capacidad de la compañía para seguir generando valor como empresa independiente.

Un mensaje que, según la consultora especializada en fusiones y adquisiciones Rhombus, refleja una posición de fortaleza y no de repliegue, en línea con lo que ya anticipaba la firma sobre la importancia de preservar el modelo de control y gobernanza de la empresa catalana en cualquier eventual integración.

Adiós a la ‘megacompañía’

Los expertos aseguran que las compañías que operan con visión de largo plazo no negocian desde la necesidad. Puig tenía capacidad financiera, crecimiento y un posicionamiento global consolidado antes de sentarse a negociar.

«Precisamente por eso se podía permitir levantarse de la mesa si las condiciones no protegían su modelo empresarial”, explica Sandra Rams, consejera estratégica de Boutique M&A de Rhombus.

La operación, de haberse cerrado, habría dado lugar al segundo mayor grupo mundial de belleza, valorado en torno a 40.000 millones de dólares y sólo por detrás de L’Oréal.

La integración mediante un esquema mayoritariamente accionarial habría reducido la participación de la familia Puig hasta niveles cercanos al 25%, insuficientes para garantizar una posición de control estable.

Sin embargo, Javier Cabrera, analista de mercados, no descarta que si el negocio de Puig avanza correctamente, en un tiempo vuelvan las negociaciones con la propia Estée Lauder.

«Ya hemos visto en otras ocasiones cómo la ruptura de conversaciones puede ser una técnica de negociación para presionar a la otra parte, por lo que no sería raro ver de nuevo negociaciones si ambas empresas avanzan en su estrategia particular», añade el experto.

Estée Lauder tiene muchos frentes abiertos y de hecho los analistas que siguen la firma de cerca no estaban demasiado convencidos con la operación. La consultora añade que la complejidad de la negociación iba mucho más allá de la valoración, con un balance más tensionado del lado de Estée Lauder.

Próximas fusiones y adquisiciones

Los expertos aseguran que Puig mantiene una posición que le permite mantener una estrategia selectiva en materia de adquisiciones y fusiones. La catalana cerró 2025 con ventas récord superiores a los 5.000 millones de euros y una presencia en más de 150 países.

Lejos de cerrar la puerta al crecimiento inorgánico, Puig ha reiterado que mantendrá un enfoque «altamente selectivo y orientado a la creación de valor» en futuras operaciones corporativas.

El mercado seguirá atento a los próximos movimientos del grupo y especialmente a los mensajes que puedan trasladarse en la próxima junta general de accionistas. Para los expertos de XTB el foco de Puig estará en operaciones algo más pequeñas.

«Las fusiones más grandes suelen ser más complicadas y ahora mismo, con el precio de la acción deprimido, pueden perjudicar a la generación de valor a largo plazo», añade Cabrera.

Oportunidad de entrada

Los expertos creen que la compañía cotiza muy por debajo de su valor, a pesar de que afronte algunos retos en segmentos tan importantes como el de perfumería y piensan que tiene capacidad para seguir creciendo más que la media del mercado a pesar de que ya ocupa una posición importante en algunas regiones.

«Sin ir más lejos, tiene muy poca penetración en Asia-Pacífico, mercado que puede copar más de un tercio de los ingresos, mientras que en los ingresos de Puig representa menos del 11%», añaden desde XTB.

La pregunta ya no es por qué no se cerró esta operación, sino qué quiere Puig y qué tipo de integración sí encajaría con los estándares de control que exige la empresa catalana.

«La ruptura no debilita a Puig; al contrario, refuerza la percepción de que la compañía sabe exactamente qué está dispuesta a negociar y qué no. En M&A, esa claridad estratégica es uno de los activos más valiosos que puede tener una empresa», concluye Rams.

¿Y por el lado de Estée Lauder?

Para los expertos de Jefferies la decisión de Estée Lauder de cancelar las conversaciones eliminó una transacción compleja que, en su opinión, habría ofrecido sólo un beneficio estratégico modesto y una diversificación de cartera limitada.

A lo que los analistas añaden: «Vemos el uso más convincente del capital en activos posicionados en niveles de precios inferiores».