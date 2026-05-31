Los pensionistas han consolidado una mejor situación económica que la mayoría de los trabajadores en España. El salario más común en el país ascendió en 2024 -último publicado por el Instituto Nacional de Estadística (INE), este viernes- a un total de 16.520 euros brutos anuales, mientras que los pensionistas recibieron una nómina media de 17.666 euros brutos al año. Son casi 1.200 euros más al año, consolidando la situación que ya se dio en 2023 y 2022.

Buena parte de los expertos explican que el salario más común en España está en 2024 por debajo del de 2017 y 2018 debido al brutal incremento del salario mínimo aprobado por el Gobierno de Pedro Sánchez y Yolanda Díaz en los últimos años.

El Gobierno inició las subidas del salario mínimo en 2019, cuando impuso una subida de 735 a 900 euros mensuales en 14 pagas. Posteriormente ha ido incrementando el salario mínimo todos los años -sin el apoyo de la patronal CEOE- hasta dejarlo en 1.134 euros mensuales en 14 pagas en 2024.

Esto ha ido acompañado de una reducción del salario más común en España desde 2022, pasando de 18.500 euros anuales en 2021 hasta los 16.520 euros en 2024 -pegó un bajón en 2022 y se incrementa lentamente desde entonces-.

Mientras tanto, los pensionistas han ido mejorando su situación. La pensión media en España ascendía a 12.927 euros brutos anuales en 2017, quedando en 2018 en 13.440 euros anuales.

El Gobierno de Pedro Sánchez aprobó entonces un cambio en las pensiones, que volvieron a revalorizarse en función de la inflación, y las más bajas, por encima. El resultado es que la pensión media se elevó y en 2023 fue de 16.786 euros anuales y en 2024, 17.666 euros brutos anuales.

En definitiva, en España se ha consolidado ya que los pensionistas tengan una nómina mejor que la del común de los trabajadores, que tengan más recursos que buena parte de los empleados, disfrutando además de otras ventajas y descuentos por ser jubilados.

Si esta situación se prolonga en el tiempo se genera una brecha generacional en el país que pone en riesgo el sistema de pensiones actual.

Además, el salario medio de los españoles -no el más común- tampoco ha subido desde que gobierna Sánchez, según ha denunciado Alberto Nadal, responsable del área económica del PP.

Sánchez aseguró que el salario medio ha aumentado un 23% desde 2018, pero Nadal ha respondido que el salario real apenas ha subido un 1%. Además, si se tiene en cuenta el incremento de los precios desde hace años, el poder adquisitivo real de los trabajadores no ha variado e incluso ha bajado ligeramente.

Nadal recuerda que la cesta de la compra ha aumentado un 38% desde que gobierna Sánchez, lo que golpea duramente a las familias más desfavorecidas.