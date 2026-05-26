La primera con sufrimiento: Landaluce se estrena en un Grand Slam con victoria en Roland Garros

Martín Landaluce estará en la segunda ronda de Roland Garros. Ni el calor ni unos dolores en la muñeca pudieron con el tenista español, que se impuso al boliviano Prado Ángelo en cinco sets (6-3, 4-6, 6-2, 6-7 y 6-4). Tras cuatro horas y media de encuentro y después de dejar escapar cuatro pelotas de partido, consiguió superar su estreno y lograr su primera victoria en el Grand Slam parisino.

El madrileño sufrió para cumplir con su favoritismo y superar al boliviano Juan Carlos Padro Angelo. El madrileño se complicó un partido que tuvo que finiquitar en el quinto set después de desaprovechar un 5-3 a su favor en la cuarta manga, que le permitió sacar para cerrar el partido. Sin embargo, los nervios de cerrar su primera victoria en un Grand Slam le jugaron una mala pasada y la manga acabó cayendo, en el ‘tie break’, del lado de su rival, que forzó el quinto y definitivo set.

Antes, Landaluce había tomado ventaja en el encuentro después de un gran primer set, en el que se apoyó en un alto nivel con su servicio para hacer bueno su único ‘break’ en el octavo juego (6-3). Pero Prado reaccionaría igualando el duelo a un set tras aprovechar tres juegos seguidos –dos al resto– en el tramo final con los que dio la vuelta a un marcador de 3-4 en contra (6-4). Una igualada que volvería a romper a su favor el español con un tercer set casi perfecto que cayó de su lado con un contundente 6-2 en el electrónico.

Ya en la quinta manga, Landaluce haría valer su superioridad, no sin antes volver a mostrarse nervioso. Con 5-1 a su favor en el marcador y saque, el español volvería a sacar su versión más errática para dar alas a Prado. Tres juegos seguidos para el boliviano, dos en forma de ‘break’ que apretaban el marcador hasta el 5-4. Pero, al resto y su quinto punto de partido, Landaluce conseguiría certificar su triunfo (6-4) tras más de cuatro horas y media de juego. Su rival será Vit Kopriva, que superó en cinco sets a Corentin Moutet (6-3, 5-7, 6-4, 3-6 y 6-3).