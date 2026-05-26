El Gobierno bloquea Polymarket y Kalshi, las dos mayores plataformas mundiales de apuestas

El Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, dirigido por Pablo Bustinduy, ha ordenado este martes el bloqueo cautelar en España de Polymarket y Kalshi, las dos mayores plataformas mundiales de apuestas o mercados de predicción. La medida, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), responde a que ambas operan sin licencia administrativa de juego, según considera la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ).

Polymarket, basada en blockchain y con gran protagonismo en las elecciones estadounidenses de 2024, y Kalshi, regulada en Estados Unidos, permiten a los usuarios apostar con dinero real (o criptomonedas en el caso de Polymarket) sobre eventos futuros: resultados electorales, evolución económica, clima, deportes o incluso acontecimientos geopolíticos.

Los defensores de estas web financieras de apuestas destacan que son herramientas de «sabiduría colectiva» que generan precios más precisos que muchas encuestas tradicionales. Otros, en cambio, las ven como casas de apuestas disfrazadas de innovación financiera.

El Gobierno argumenta que estas plataformas ofrecen «juegos de azar» sin cumplir con las garantías exigidas por la ley española: protección de menores, sistemas de autoexclusión para ludópatas, verificación de identidad y, especialmente, el pago de impuestos y tasas correspondientes.

Ante la imposibilidad de notificar directamente a las empresas (domiciliadas en el extranjero), Consumo ha ordenado a los operadores de telecomunicaciones bloquear el acceso. El bloqueo será efectivo en los próximos 7-10 días y se mantendrá durante los tres o cuatro meses que dure el expediente sancionador.

La decisión se enmarca en la estricta regulación del juego online que España ha endurecido en los últimos años. Francia y Alemania también han tomado medidas restrictivas.

Los mercados de predicciones son plataformas en las que los usuarios compran y venden participaciones sobre predicción del resultado de eventos futuros, asignando precios que reflejan la probabilidad de que se dé uno u otro resultado en dichos eventos. Por esta razón, se conoce también como apuestas cruzadas. A diferencia de las apuestas tradicionales, estas plataformas permiten a los usuarios operar entre sí dentro de un mercado, actuando como intermediario, facilitando transacciones y cobrando comisiones.

Estos mercados se utilizan para estimar la probabilidad de acontecimientos diversos, como elecciones, indicadores económicos, resultados deportivos o fenómenos meteorológicos, generando interacción de forma colectiva, según ha apuntado el Ministerio.

Desde la DGOJ se recuerda que «en España, en línea con otras jurisdicciones europeas, se considera que los mercados de predicción tienen naturaleza de juego de azar cuando se apuesta sobre resultados futuros inciertos». «Su explotación en territorio español exige la obtención de una licencia administrativa específica», ha subrayado.