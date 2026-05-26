Varios muertos y heridos tras una explosión de un tanque químico en una fábrica de papel en EEUU

Una explosión provocada por el derrumbe de un tanque químico en una fábrica de celulosa y embalaje en el suroeste del estado de Washington (EEUU) ha dejado varios muertos, al menos diez heridos y un número aún no confirmado de personas desaparecidas, según han informado las autoridades locales.

La explosión de la fábrica de EEUU se ha producido en instalaciones operadas por la empresa Nippon Dynawave Packaging, lo que ha obligado a desplegar un amplio operativo de emergencia con equipos de bomberos, servicios médicos y unidades especializadas en materiales peligrosos.

🚨BREAKING: Multiple workers injured in a chemical vat implosion at Nippon Dynawave Packaging facility (3401 Industrial Way) in Longview, WA this morning at 7:18 AM.

A vat of chemical treatment product collapsed, causing chemical burns and inhalation injuries. Longview Fire Dept.… pic.twitter.com/eDYSj6ZeEo — Dear Patriot (@Dear_Patriot) May 26, 2026

Víctimas mortales y balance aún incierto

Las autoridades han confirmado que el accidente ha provocado víctimas mortales, aunque por el momento no se ha precisado el número exacto de fallecidos.

Los responsables de los equipos de emergencia han señalado que la situación sigue siendo confusa, ya que todavía no está claro cuántos trabajadores han muerto ni cuántos permanecen desaparecidos tras el siniestro.

El jefe de Bomberos, Scott Goldstein, ha indicado que existe información interna sobre el número de personas afectadas, aunque no se ha hecho pública mientras continúa la evaluación de las razones de la explosión.

Heridos con quemaduras e inhalación de sustancias

Entre los heridos se encuentra también un bombero que participaba en las labores de rescate y extinción del incendio posterior a la explosión.

Las autoridades han informado de que los afectados presentan lesiones de diversa gravedad, incluyendo quemaduras y problemas respiratorios derivados de la inhalación de sustancias químicas, con casos que van desde leves hasta críticos. Varios de los heridos han sido trasladados a hospitales de la zona para recibir atención especializada.

Operativo de emergencia en la zona

El área de la planta ha sido acordonada y permanece bajo vigilancia mientras continúan las labores de inspección y control de riesgos.

Los equipos de emergencia han asegurado que, por el momento, no existe una amenaza inmediata para la población cercana, aunque se mantiene la cautela debido a la posible presencia de materiales peligrosos en el entorno industrial.

El operativo incluye bomberos especializados en incidentes químicos, servicios médicos de emergencia y personal técnico encargado de evaluar la estabilidad de las instalaciones.

Investigación sobre las causas del accidente

Las causas de la explosión del tanque químico aún no han sido determinadas. Las autoridades han abierto una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar si el siniestro pudo deberse a un fallo técnico, un problema de mantenimiento o un error operativo.

El objetivo de la investigación será también evaluar si se cumplieron los protocolos de seguridad industrial en la planta.

Impacto en la comunidad y seguimiento

El suceso ha generado una fuerte preocupación en la comunidad local debido a la gravedad del accidente y a la naturaleza de los materiales involucrados.

Las autoridades han prometido nuevas actualizaciones a medida que avance la investigación y se confirme el balance definitivo de víctimas y daños en la instalación.