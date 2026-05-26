El PSOE cede ante los independentistas y rebajará los requisitos para formar grupo en el Congreso

El PSOE cede ante los independentistas y rebajará los requisitos para formar grupo parlamentario propio en el Congreso de los Diputados. El pleno ha aceptado la toma en consideración gracias al voto a favor del bloque de la legislatura y a pesar de los votos en contra del PP, Vox y Junts.

La propuesta para reformar el Reglamento de la Cámara Baja, de ser finalmente aprobada, entraría en vigor a partir de la constitución de las Cortes votadas en las próximas elecciones generales.

Esta iniciativa, aunque no se ha aprobado, sí que ha logrado pasar el primer filtro. No obstante, ahora comienza un camino parlamentario en el que hay pendientes de aprobación otra decena de propuestas de reforma de reglamento.

La reforma busca modificar el artículo 23 del Reglamento de 1982, que establece que para tener grupo propio hay que contar con 15 escaños o, al menos, superar los cinco diputados más un 5% de los votos en todo el país o un 15% en todas las circunscripciones en las que se concurre.

Con su propuesta, los socios parlamentarios de Sánchez pretenden rebajar del 5 al 3% el porcentaje de votos a nivel nacional para conformar grupo propio, y del 15 al 10% el porcentaje en las provincias en las que se presentan.

Tener grupo propio supone grandes ventajas políticas, económicas y de medios. Quien lo constituye tiene garantizada voz propia en todos los debates y al menos un puesto en las comisiones parlamentarias, en la Diputación Permanente y en la Junta de Portavoces, así como una pregunta en cada sesión de control al Gobierno. Económicamente, tener grupo propio garantiza percibir más subvenciones y cobrar las ayudas por el ‘mailing’.

Cesiones para lograr grupo propio

Al inicio de cada legislatura, es habitual que los partidos pequeños tengan problemas para sumar los diputados y porcentajes que exige el Reglamento para tener un grupo propio, lo que ha llevado a los grandes partidos en ocasiones a prestar puntualmente alguno de sus diputados. Eso sí, estas maniobras deben contar con el visto bueno de la Mesa del Congreso, que a su vez depende de la mayoría política que suele coincidir con las mayorías de la cámara.

Al inicio de esta legislatura, tanto ERC y como Junts no cumplían los requisitos que exige el Reglamento y tuvieron que recurrir a préstamos del PSOE y de Sumar: cuatro diputados del PSC ayudaron a los independentistas de Junts y dos de En Comú se sumaron temporalmente a Esquerra. Una vez que la Mesa dio su visto bueno a los grupos, todos los parlamentarios prestados volvieron.