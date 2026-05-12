El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha comparecido este martes en el Palacio de la Moncloa, después de reunirse con Tedros Adhanom, director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS). El jefe del Ejecutivo se ha dado un baño de automasaje en su intervención y ha calificado de «éxito» el operativo de auxilio al crucero con hantavirus, el MV Hondius, que ya deja un infectado con síntomas en España.

Sánchez ha trasladado su «más sincero pésame» al Guardia Civil fallecido de un infarto en el puerto de Granadilla, en Tenerife, y a continuación ha trasladado que «España recibió una llamada de auxilio» que «procedía de un pequeño navío en aguas del Atlántico» pero también de la Organización Mundial de la Salud, de la Unión Europea y de 23 gobiernos de todo el mundo.

El presidente ha afirmado que todos pedían directamente ayuda a España «por un grupo de personas amenazadas por un brote de hantavirus» y que, si bien «algunos» recomendaron «ignorar esa llamada» y otros «guardaron un silencio interesado y se pusieron de perfil», desde el Gobierno se hicieron la pregunta correcta. «¿Por qué no vamos a proteger a nuestros compatriotas que estaban en ese crucero y por qué no vamos a ayudar a quienes lo necesitan si está en nuestra mano hacerlo?».

«Este mundo no necesita más egoísmo ni más miedo, lo que necesita son países solidarios que quieran dar un paso al frente», ha asegurado Sánchez, además de destacar que la costa de Tenerife era «según los expertos, el primer puerto apto» que el MV Hondius encontraría en su ruta.

«Era nuestra responsabilidad legal, es nuestra obligación moral, con 150 familias de turistas y trabajadores que estaban pasando el peor momento de sus vidas», ha dicho también Pedro Sánchez, sacando pecho de querer «mostrarle al mundo que nuestro país está comprometido con la salud global, con el derecho internacional y con el multilateralismo».

El «éxito» que se atribuye Sánchez

El presidente del Gobierno ha presumido de que el operativo, en el que «se han repatriado a más de 120 personas de distintas nacionalidades en más de 10 vuelos especiales» se haya «saldado con cero incidentes». «Naturalmente no vamos a bajar la guardia, seguiremos muy atentos a la evolución de los pasajeros que están hospitalizados en el Gómez Ulla y, por tanto, también con la situación de emergencia a nivel global», ha subrayado.

Sánchez asegura que «a estas alturas el operativo ha sido un éxito» y ha destacado que ha sido «gracias al buen hacer de los 400 profesionales que han participado en el mismo, todos ellos y ellas liderados por los ministros competentes del ramo», mencionando a la ministra de Sanidad, Mónica García, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, al ministro de Política Territorial y de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, y también a la ministra de Defensa, Margarita Robles. «A todos ellos y a todas ellas, y a sus equipos, quiero dar las gracias por su dedicación y por su buen hacer», ha declarado.

Sánchez ha tenido palabras para el pueblo canario, al que ha agradecido su solidaridad. «Estos días han demostrado paciencia, generosidad y un civismo que ha sido aplaudido y reconocido por multitud de líderes internacionales, incluido el secretario general de Naciones Unidas y el propio Papa», ha trasladado.

«En momentos como estos, aún más si cabe, debemos sentir el orgullo de ser españoles, porque España cumple, siempre cumple. Primero con los suyos, a los que atendemos, pero también al resto del mundo, a quienes socorremos», ha completado, asegurando que, en su opinión, «el episodio del Hondius» no «caerá en el olvido», sino que «va a ser recordado durante años».