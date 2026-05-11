Muere un guardia civil de un infarto durante el operativo del MV Hondius en Tenerife

Un agente de la Guardia Civil falleció este domingo tras sufrir un infarto mientras participaba en el operativo desplegado con motivo de la llegada del MV Hondius al puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife. El agente, de 62 años, se encontraba destinado en la plana mayor de la Comandancia de Tenerife y formaba parte del dispositivo de coordinación activado ante la llegada del barco afectado por un brote de hantavirus.

Según ha señalado la asociación profesional de la Guardia Civil, Jucil, a través de la red social X, el agente se encontraba de «reserva» en el puesto de mando operativo cuando comenzó a encontrarse mal y sufrió un infarto. Los servicios de emergencia intentaron reanimarlo durante alrededor de «40 minutos», aunque finalmente no pudieron salvarle la vida.

La noticia ha causado una profunda conmoción tanto en la Guardia Civil como entre los integrantes del operativo desplegado en el puerto tinerfeño. «Otro compañero que pierde la vida en acto de servicio. Otra familia destrozada», ha lamentado la asociación en la publicación en redes sociales.

Por su parte, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, ha trasladado su pésame a la familia y amigos del agente. «Muy tristes por el fallecimiento de un agente en la tarde-noche de ayer, tras sufrir un infarto. El guardia civil participaba en el operativo de Granadilla», ha recordado.

⚫ Fallece un agente de la Guardia Civil en Tenerife durante el operativo activado por la llegada del MV HONDIUS 🛳️ debido al posible brote de #Hantavirüs. El agente, mientras se encontraba de reserva en el puesto de mando operativo, sufrió un infarto. Pese a los esfuerzos de… pic.twitter.com/rAalsmXWmX — Jucil Nacional (@jucilnacional) May 10, 2026

La llegada del MV Hondius

El operativo desplegado en torno al crucero MV Hondius se activó tras detectarse un brote de hantavirus entre varios pasajeros y miembros de la tripulación durante su travesía. Ante la situación sanitaria, las autoridades coordinaron un dispositivo especial en el puerto de Granadilla de Abona, en Tenerife, para controlar la llegada del barco y aplicar los protocolos de seguridad establecidos para este tipo de emergencias epidemiológicas.

En la operación participaron efectivos de la Guardia Civil, Policía Portuaria, personal del Servicio Canario de Salud, técnicos de Sanidad Exterior y equipos de emergencias. El objetivo principal era garantizar un desembarco controlado, realizar seguimientos médicos a los ocupantes del buque y evitar cualquier posible riesgo de propagación. El puesto de mando operativo coordinaba todas las actuaciones desde tierra, supervisando tanto la atención sanitaria como la seguridad en el entorno portuario.