La Diputación de Valencia destina 619.000 € a 19 cuarteles de la Guardia Civil abandonados por Sánchez

La Diputación de Valencia, que preside el popular Vicent Mompó, ha destinado 619.000 euros más a reformar 19 cuarteles de la Guardia Civil. La cantidad se inscribe en la segunda fase del programa de línea de ayudas de la institución provincial para actualizar cuarteles del Instituto Armado. Y se suma a los 604.386 euros de la fase anterior, destinados a otros 18 cuarteles, frente a la inacción del Gobierno del socialista Pedro Sánchez. De hecho, según las fuentes consultadas, fue una asociación de la Guardia Civil la que solicitó en su día ayuda a Vicente Mompó ante el abandono que sufrían los cuarteles en los que los agentes desarrollan su labor diaria. Muchos de ellos, ubicados a la entrada de los municipios. En cifras absolutas, la Diputación de Valencia ha invertido 1,22 millones de euros en reformar 36 cuarteles de la Guardia Civil, dado que uno de ellos, el de Liria, está incluido en las dos fases.

La Diputación de Valencia, a través de los ayuntamientos, financia estas actuaciones mediante la justificación de los gastos presentados por los mismos para la ejecución de las obras que son necesarias. Los ayuntamientos asumen la gestión de los expedientes de contratación, correspondiéndoles la contratación de las obras con empresas especializadas del sector, el seguimiento de su ejecución y el abono de los importes autorizados y comprometidos, así como la tramitación de los permisos, licencias y las autorizaciones administrativas que, en su caso, deban obtenerse.

Este viernes, Vicente Mompó ha expresado que «es un compromiso que adoptamos». El presidente de la Diputación de Valencia ha recordado también que «estamos hablando del abandono del Gobierno de España ante las personas que nos cuidan y que, en este caso, son los cuarteles de la Guardia Civil». Mompó ha sentenciado que «es un tema de dignidad».

También ha lamentado que sea la diputación quien haya tenido que hacerse cargo: «Por desgracia, la situación es la que es y, una vez más, hemos de utilizar el presupuesto de la Diputación para cubrir competencias que no son nuestras». No obstante, ha agregado que «lo hacemos encantados, porque creemos que hay que hacerlo» Pero son competencias impropias y esto hace que el dinero no se destine a otras partidas que sí son de nuestra competencia».

Por su parte, la vicepresidenta primera y diputada de Cooperación, Natalia Enguix, ha destacado la «importancia de mejorar infraestructuras que son esenciales para garantizar la seguridad y el bienestar de la ciudadanía».