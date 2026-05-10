La chapuza del operativo del hantavirus: pillan a un psiquiatra de Sanidad bajando del microbús de la UME sin EPI

Una cámara ha captado esta tarde una imagen cuando menos curiosa: un hombre se bajaba de un microbús de la UME donde viajaba personal que ha participado en el operativo del desembarco de pasajeros del Hondius, el crucero del hantavirus, sin el EPI, el equipo protector contra infecciones, que lo lleva en la mano, aireándolo en plena calle. No olvidemos que esta persona ha estado en contacto con los pasajeros del crucero.

Más curiosa es, si cabe, la historia del trabajador. Según ha confirmado OKDIARIO, se trata de un psiquiatra del equipo de Sanidad Exterior que ha participado en dicho operativo de desembarco y que viajaba en ese microbús militar por petición expresa del Ministerio de Sanidad, lo que ha generado un considerable malestar en el departamento de Margarita Robles.

Hechos como este, contrastan con la idea que está vendiendo el Gobierno en cada rueda de prensa este domingo, de lo «extraordinariamente bien que está saliendo una operación inédita».

De hecho, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha insistido este domingo en la «normalidad» absoluta del operativo de fondeo del Hondius, crucero del hantavirus, obviando el absoluto ninguneo del Gobierno de Sánchez al Ejecutivo canario por imponer el operativo ante las quejas del presidente Fernando Clavijo de que el crucero permanezca junto al puerto de Granadilla más de 24 horas.

La ministra ha ignorado así las duras críticas del presidente de Canarias, quien calificó la actuación del Gobierno central de «desdén y desprecio» a las instituciones canarias. «No es lo que acordamos con el Gobierno de España», denunció Clavijo al filo de la medianoche, subrayando que su posición era compartida por la presidenta del Cabildo de Tenerife y el alcalde de Granadilla, quienes se reunieron con los ministros desplazados a la isla para trasladarles su rechazo. «No vamos a autorizar el fondeo de un barco que nuestros técnicos nos dicen que es potencialmente peligroso», insistió el presidente canario, visiblemente contrariado.