El crucero del hantavirus, escoltado por un buque de Salvamento Marítimo y una patrullera de Guardia Civil

El crucero donde se ha registrado el letal foco de hantavirus, el MV Hondius, ha sido escoltado por orden del Gobierno español por el mayor buque de Salvamento Marítimo y por una patrullera del Servicio Marítimo de la Guardia Civil. Ha sido parte del dispositivo desplegado por el Ejecutivo de Sánchez en su controvertida acogida de este crucero, cuyo desembarco es seguido con preocupada atención por la prensa internacional y con temor entre la población de la isla de Tenerife.

El buque de Salvamento Marítimo y la patrullera de la Guardia Civil se colocaron junto al crucero del hantavirus en torno a las 2:30 horas de Canarias, 3:30 en el horario de la España peninsular.

Se encargaron de escoltar y acompañar al Hondius cuando éste afrontó el tramo final de su recorrido hacia el puerto de Granadilla, donde el Gobierno de Sánchez ha ordenado su fondeamento forzoso en contra de la decisión de las autoridades autonómicas canarias, cuyo presidente decidió no permitirlo tras saber que el Ejecutivo no garantizaba realizar la evacuación de sus pasajeros a través del aeropuerto Tenerife-Sur en un tiempo máximo de 24 horas. El Gobierno, ante la decisión del presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha echado mano de una ley sobre naufragios y mareas negras para articular una triquiñuela legal que pasa por encima de la autonomía canaria.

La primera de las embarcaciones del Estado que se colocó junto al MV Hondius en su etapa final hacia el puerto tinerfeño de Granadilla fue el buque de Salvamento Marítimo ‘Heroínas de Salvora’. Se trata del mayor buque del que dispone Salvamento Marítimo. Tiene 82 metros de eslora y 18 de manga, su construcción costó 54 millones de euros, está preparado para el remolcado de otros buques y es el primer barco del mundo diseñado para operar con drones.

Por su parte, la patrullera ‘Río Jandula’ que se unió a escoltar al crucero del hantavirus es un modelo M-50, de 21 metros de eslora y 5,5 de manga, que opera habitualmente en Tenerife. Diseñada para una tripulación de 8 personas, es una patrullera media de la Guardia Civil. Está concebida para la vigilancia de aguas territoriales españolas. Está dotada de una avanzada tecnología: GPS, sistemas de comunicación vía satélite, sonar y equiops de visión nocturna por infrarrojos.