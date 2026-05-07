La prensa internacional en alerta por Canarias compara el hantavirus con el coronavirus: «Es un aviso que el mundo no puede ignorar»

La prensa internacional ha puesto el foco en Canarias tras la aparición de informaciones relacionadas con el hantavirus, un virus poco frecuente pero potencialmente grave en determinados casos. Algunos medios internacionales han utilizado un tono de advertencia al abordar la situación, llegando incluso a compararlo con el coronavirus por su capacidad de generar preocupación en salud pública, aunque los expertos insisten en que se trata de enfermedades muy diferentes en cuanto a transmisión, alcance e impacto. Entre los medios, destacan The Washington Post, France 24, Daily Mail o The Sun, El periódico The Washington Post titula en un artículo de opinión: «El brote de hantavirus es una advertencia que el mundo no puede ignorar».

La firma el experto Lawrence O. Gostin, un distinguido profesor del Centro de Derecho de la Universidad de Georgetown, que dirige el Centro Colaborador de la Organización Mundial de la Salud sobre Derecho Sanitario Nacional y Mundial. En su texto, advierte: «Este virus no será otro coronavirus, pero demuestra lo poco preparado que sigue estando el mundo».

The Washington Post

«El brote de hantavirus a bordo de un crucero frente a la costa de África Occidental no es otro caso como el del covid. Pero sí plantea una inquietud inquietante: seis años después de que la pandemia pusiera al descubierto profundas deficiencias en la cooperación mundial, el mundo sigue teniendo dificultades para gestionar las amenazas sanitarias de forma coherente y colectiva», escribe Lawrence O. Gostin.

«El hantavirus es una enfermedad grave y potencialmente letal. Las autoridades sanitarias han confirmado al menos ocho casos vinculados al brote en el crucero, incluyendo tres fallecimientos y un paciente en estado crítico», destaca.

France 24

«Los recuerdos traumáticos del covid acechan a las Islas Canarias mientras se acerca un crucero afectado por el hantavirus», ha titulado en su página web France 24 en un artículo que ha recogido de la agencia de noticias francesa AFP. «Seis años después de registrar el primer caso del covid en España, las Islas Canarias esperan la llegada de un crucero afectado por un brote mortal de hantavirus que está reviviendo recuerdos dolorosos», se destaca en la información del reportero de la agencia que ha visitado las Islas Canarias para escribir sobre los casos.

Daily Mail

El periódico ha realizado una información firmada por su reportera veterana Eliana Silver con testimonios recogidos de la agencia de noticias Reuters, donde recoge la opinión de varios tinerfeños. Recogen relatos en los que expresan su preocupación: «Los residentes de Tenerife están profundamente preocupados de que el inminente atraque de un crucero de lujo, que está sufriendo un brote mortal de hantavirus, pueda marcar el inicio de un escenario de covid 2.0», se explica en la información.

The Sun

«El brote de un virus en ratas provoca sombríos recuerdos del covid mientras los ansiosos habitantes de las Islas Canarias se preparan para la llegada de un barco infectado y se preguntan: ‘¿Por qué a nosotros?’», se destaca en el periódico británico.