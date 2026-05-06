La OMS sospecha que ha habido una «rara transmisión» de hantavirus de persona a persona en el crucero

La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha asegurado este martes que cree que hubo una «rara transmisión de hantavirus de persona a persona» en el crucero epicentro del brote, el Hondius, donde tres pasajeros han fallecido tras contraer la enfermedad.

«Creemos que podría haber transmisión del hantavirus de persona a persona entre los contactos más cercanos [a bordo]», declaró Maria Van Kerkhove, epidemióloga de la OMS, en una rueda de prensa. «Parejas, personas que han compartido camarote, etc. Así que, insistimos, nuestra suposición es que eso ha ocurrido».

Asimismo, Maria Van Kerkhove añadió sobre el inicio del brote que la hipótesis que está cogiendo más peso en las últimas horas es que la infección de hantavirus se produjo fuera del crucero en el que se ha declarado el brote infeccioso.

«Teniendo en cuenta la duración del periodo de incubación del hantavirus, que puede oscilar entre una y 6 semanas, nuestra hipótesis es que se infectaron fuera del barco», ha manifestado de manera muy contundente la directora de prevención y preparación de epidemias y pandemias de la OMS

Otra hipótesis que baraja la OMS es que la infección se produjo en tierra en alguna de las muchas excursiones y que los infectados se unieron más tarde al resto de pasajeros. De hecho, Van Kerkhove ha recordado que la tripulación hizo escala en diversos países a lo largo de la costa de África, donde hay un gran número de roedores.

Van Kerkhove también ha trasladado que podría haber también alguna fuente de infección en las islas para explicar algunos de los otros casos más sospechosos.

La OMS también ha revelado que se ha iniciado el rastreo de contactos de las personas que han fallecido o con sospechas de haber contraído el hantavirus, para mapear la transmisión. Ha recalcado que un contagio entre humanos sólo puede darse en casos en los que ha habido mucha cercanía física. «Creemos que puede haber transmisión de persona a persona entre los contactos bastante cercanos», ha asegurado.

En busca de pasajeros infectados en un avión

Por otra parte, la OMS está trabajando para localizar a más de 80 pasajeros que viajaron en un avión junto a una mujer holandesa infectada por hantavirus que había viajado en el crucero y que falleció posteriormente en un hospital de Sudáfrica.

La mujer, de 69 años, formaba parte de un grupo de cruceristas afectado por un brote de esta enfermedad. Su marido, de 70 años, había muerto antes a bordo del barco.

Fue desembarcada del crucero del hantavirus el 24 de abril en la isla de Santa Elena por síntomas gastrointestinales y al día siguiente tomó un vuelo de Airlink hacia Johannesburgo en el que viajaron los más de 80 pasajeros que ahora trata de localizar la OMS. La mujer holandesa falleció el 26 de abril, y el diagnóstico de hantavirus se confirmó días después.

Según la aerolínea sudafricana Airlink, el vuelo del 25 de abril llevaba 82 pasajeros y seis tripulantes. Las autoridades de Sudáfrica han solicitado a la compañía que avise a los viajeros para que se pongan en contacto con el Ministerio de Salud si aún no han sido localizados.

La OMS sospecha que podría haber ocurrido una transmisión de persona a persona entre contactos muy cercanos, tal como señaló Maria Van Kerkhove, directora interina del departamento de prevención y preparación. Este vuelo es la única conexión semanal entre Johannesburgo y la remota isla de Santa Elena, y dura unas cuatro horas.