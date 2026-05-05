Trasladan a Canarias en estado grave al médico del crucero afectado con un brote de hantavirus

El médico del crucero MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus que ya ha dejado tres muertos, será trasladado de urgencia a Canarias este martes por su grave estado de salud. El doctor de la embarcación se contagió del virus junto a otros cuatro pasajeros. El barco tiene previsto poner rumbo a las Islas Canarias este mismo martes, después de que el Gobierno haya aceptado la petición de la OMS de permitir el desembarco de los pasajeros en el Archipiélago.

El Ministerio de Sanidad ha aceptado «una petición formal del Gobierno de Países Bajos para acoger al médico del MV Hondius, que se encuentra en situación grave, y que será trasportado a Canarias en un avión hospitalizado el día de hoy», según ha informado en un comunicado este martes. La cartera dirigida por Mónica García ha informado en el mismo mensaje de que «España acogerá la embarcación MV Hondius en las Islas Canarias en cumplimiento del Derecho Internacional y el espíritu humanitario».

La OMS solicitó formalmente al Gobierno que permitiera el desembarco de los pasajeros del crucero en el Archipiélago. «En este momento, dicha embarcación se encuentra en Cabo Verde, donde ha recalado tras detectar un brote de infección por hantavirus», ha informado el Ministerio de Sanidad.

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