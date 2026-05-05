La OMS busca contrarreloj a 80 pasajeros de un vuelo a Johannesburgo donde viajó una de las fallecidas por hantavirus

La Organización Mundial de la Salud (OMS) está trabajando para localizar a más de 80 pasajeros que viajaron en un avión junto a una mujer holandesa infectada por hantavirus que había viajado en el crucero y que falleció posteriormente en un hospital de Sudáfrica.

La mujer, de 69 años, formaba parte de un grupo de cruceristas afectado por un brote de esta enfermedad. Su marido, de 70 años, había muerto antes a bordo del barco.

Fue desembarcada del crucero del hantavirus el 24 de abril en la isla de Santa Elena por síntomas gastrointestinales y al día siguiente tomó un vuelo de Airlink hacia Johannesburgo en el que viajaron los más de 80 pasajeros que ahora trata de localizar la OMS. La mujer holandesa falleció el 26 de abril, y el diagnóstico de hantavirus se confirmó días después.

Según la aerolínea sudafricana Airlink, el vuelo del 25 de abril llevaba 82 pasajeros y seis tripulantes. Las autoridades de Sudáfrica han solicitado a la compañía que avise a los viajeros para que se pongan en contacto con el Ministerio de Salud si aún no han sido localizados.

La OMS sospecha que podría haber ocurrido una transmisión de persona a persona entre contactos muy cercanos, tal como señaló Maria Van Kerkhove, directora interina del departamento de prevención y preparación. Este vuelo es la única conexión semanal entre Johannesburgo y la remota isla de Santa Elena, y dura unas cuatro horas.

Mientras tanto, el crucero MV Hondius, principal foco del brote, se prepara para abandonar Cabo Verde con destino a Canarias después de que se evacuara médicamente a varios enfermos y contactos. El buque se dirigirá a Canarias tras ceder el Gobierno de Sánchez ante la OMS «por obligación legal y moral».

Hasta el momento, la Organización Mundial de la Salud ha confirmado tres muertes relacionadas con este posible brote de hantavirus, una enfermedad que puede causar un grave síndrome respiratorio agudo.