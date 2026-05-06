Hantavirus y destino del crucero, en directo | Qué se sabe, síntomas, tratamiento y última hora de los contagios hoy
Sigue la última hora del brote de hantavirus en el crucero MV Hondius, los pasajeros contagiados y la llegada del barco a Canarias por recomendación de la OMS
Qué es el hantavirus: cómo se contagia y síntomas de la enfermedad tras el brote en un crucero en el Atlántico
El Gobierno español ha confirmado que permitirá la llegada a Canarias del crucero afectado por un brote de hantavirus, tras la recomendación de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Según el Ministerio de Sanidad, la decisión responde a una «obligación legal y moral» de atender a los pasajeros, entre los que hay ciudadanos españoles.
El barco, el MV Hondius, se encuentra actualmente en Cabo Verde y tardará entre tres y cuatro días en llegar al archipiélago canario. Aún no se ha definido si el desembarco se realizará en Gran Canaria o Tenerife. La OMS ha señalado que Cabo Verde no dispone de los recursos necesarios para gestionar la situación, por lo que consideran que Islas Canarias es el lugar más cercano con capacidad para atender a los afectados.
La llegada del crucero activa un dispositivo sanitario especial en el archipiélago, donde se preparan medidas de control, aislamiento y atención médica para gestionar la situación con seguridad.
Casos sospechosos y tres fallecidos
El brote de hantavirus detectado a bordo deja ya siete casos sospechosos, incluidos tres fallecidos. Entre los afectados hay:
- Un paciente en estado grave ingresado en una UCI en Sudáfrica
- Dos personas con síntomas activos
- Un contacto estrecho de uno de los fallecidos
Las autoridades sanitarias siguen monitorizando la situación para evitar nuevos contagios.
El hospital de La Candelaria en Tenerife atenderá al médico del crucero afectado por hantavirus
El Ministerio de Sanidad ha designado oficialmente a la isla de Tenerife como el centro de referencia para la gestión sanitaria del brote de hantavirus detectado en el crucero MV Hondius. Como primera medida de urgencia, el médico de a bordo, que se encuentra entre los contagiados, será evacuado en breve mediante un avión especializado hasta el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria en Santa Cruz de Tenerife.
Clavijo señala la falta de comunicación de Sanidad: «La ministra tiene dos mensajes míos sin respuesta»
Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha elevado el tono de su queja contra el Ministerio de Sanidad al revelar que la ministra Mónica García no ha respondido a sus últimos dos mensajes de contacto. Clavijo ha insistido en que se debe respetar el acuerdo inicial y ha alertado sobre la limitación de recursos técnicos en el archipiélago, señalando que solo disponen «de una cama con los requisitos específicos necesarios para tratar este tipo de virus». A su vez, ha urgido a recibir información detallada y profesional.
El ornitólogo Ricardo Hevia, identificado como el gallego a bordo del crucero con hantavirus
Ricardo Hevia, un reconocido ornitólogo natural de Cariño (A Coruña), ha sido identificado como el ciudadano gallego que viaja a bordo del crucero MV Hondius, afectado por el brote de hantavirus que ya ha causado tres fallecimientos. Según ha confirmado la Consellería de Sanidad, Hevia se encuentra actualmente asintomático tras haber embarcado el pasado 1 de abril en Ushuaia para una expedición de 34 noches destinada a documentar aves pelágicas en enclaves remotos del Atlántico Sur.
Clavijo rechaza el atraque del crucero en Canarias y exige una reunión urgente con Sánchez por «deslealtad»
Fernando Clavijo, el presidente de Canarias, ha manifestado su rotunda oposición a que el crucero afectado por hantavirus haga escala en las islas, solicitando un encuentro inmediato con Pedro Sánchez ante lo que considera una decisión carente de «criterio técnico». Clavijo ha denunciado una grave «deslealtad institucional» y falta de profesionalidad por parte del Gobierno de España y de la ministra de Sanidad, Mónica García, al no haber trasladado información suficiente que garantice la seguridad de la población canaria ni las razones del acuerdo con la OMS.
Pese a que España ha aceptado oficialmente la escala tras las peticiones internacionales para gestionar la atención sanitaria bajo protocolos estrictos, el presidente autonómico ha insistido en que no permitirá la entrada del buque mientras no existan garantías plenas y una comunicación transparente entre administraciones.
Sanidad elige Tenerife para el desembarco por su capacidad hospitalaria
El Ministerio de Sanidad ha designado la isla de Tenerife como el punto de desembarco del crucero MV Hondius en el marco de un acuerdo de auxilio con la Organización Mundial de la Salud (OMS). La elección de esta isla responde a que cuenta con dos centros sanitarios de primer nivel: el Hospital Nuestra Señora de la Candelaria y el Hospital Universitario de Canarias (HUC), infraestructuras necesarias para garantizar una atención especializada en caso de complicaciones.
No obstante, esta decisión ha generado sorpresa y malestar en el Gobierno de Canarias, liderado por Fernando Clavijo, debido al inesperado cambio de criterio del Ministerio; hasta hace apenas unas horas, la información oficial indicaba que no se realizaría escala en las islas españolas si no aparecían nuevos síntomas durante la navegación desde Cabo Verde.
Otros dos afectados por hantavirus serán trasladados a Alemania y Países Bajos
España acogerá al médico afectado de hantavirus en el crucero de lujo aunque, de momento, el avión no ha despegado porque se ha cancelado el vuelo. Otro miembro de la tripulación, que requiere también atención médica urgente, y un pasajero relacionado con el huésped fallecido el 2 de mayo, esperan también a ser evacuados, aunque con destino Países Bajos y Alemania, respectivamente, a través de dos aeronaves especializadas.
El riesgo para España es «muy bajo»
Según el Ministerio de Sanidad, aun cuando se detectaran contactos de riesgo o casos sintomáticos entre los españoles o hubiera que atender pasajeros enfermos en España, el sistema sanitario estaría preparado para atenderles con seguridad y reducir el riesgo al mínimo de nuevas transmisiones secundarias. «El riesgo para la población española se considera muy bajo», ha dicho el departamento ministerial.
Cancelan el vuelo que iba a trasladar a Canarias al médico infectado de hantavirus en el crucero
El portavoz del Gobierno de Canarias, Alfonso Cabello, ha revelado en una entrevista en La mirada crítica de Telecinco que el vuelo que iba a trasladar a las islas al médico infectado de hantavirus en el crucero de lujo que se encuentra en Cabo Verde ha sido cancelado. De momento se desconoce si viajará en otro vuelo y cuándo lo hará.
El Gobierno cede ante la OMS y los pasajeros del crucero con hantavirus desembarcarán en Canarias
El Gobierno cede ante la OMS «por obligación legal y moral» y acogerá al barco del brote de hantavirus en Canarias. Así lo ha confirmado el Ministerio de Sanidad en un comunicado. El puerto en el que desembarcarán, en Gran Canaria o Tenerife, no ha sido definido y tardarán unos tres o cuatro días en llegar.
Clavijo exige a Sánchez reconsiderar el traslado del crucero por falta de seguridad y propone alternativas
El presidente de Canarias, Fernando Clavijo, ha solicitado una reunión urgente con Pedro Sánchez para frenar el traslado a las islas del crucero afectado por el brote de hantavirus, mostrando su total disposición para viajar desde Bruselas a Madrid de inmediato. Señala que esta decisión «no obedece a ningún criterio técnico ni nos han proporcionado información suficiente para mantener un mensaje de calma y garantizar la seguridad de la población en Canarias».
Clavijo ha cuestionado abiertamente por qué no se procede a la evacuación directa de los pasajeros a sus países de origen desde el aeropuerto internacional de Praia, en Cabo Verde, donde el buque se encuentra actualmente.