La farmacéutica Rovi, clave durante los años del Covid-19, llega a la crisis del hantavirus con un desplome en Bolsa, un recorte de su beneficio en un 48% y unas perspectivas de futuro enormemente pesimistas. En concreto, las acciones de estos laboratorios se han desplomado este jueves cerca del 7% con respecto al cierre de la sesión anterior, reflejando una retirada masiva de apoyo por parte de los inversores.

Con todo, lo relevante es que Rovi ha rebajado previsiones, según se refleja en la publicación de sus resultados a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Es, por ejemplo, el caso de las heparinas de bajo peso molecular. Estos son medicamentos anticoagulantes inyectables utilizados para prevenir y tratar la enfermedad tromboembólica, un buen activo de la compañía.

No obstante, a lo largo de este año, la empresa «espera que las ventas disminuyan en la banda alta de la primera decena (la decena entre el 0% y el 10%)» en comparación con 2025 «por menores pedidos de socios y presión en precios».

Por la parte de los gastos de venta, generales y administrativos, Rovi considera que pueden aumentar «entre la banda media y la banda alta de la primera decena» en comparación con el año pasado.

Con respecto a los ingresos de la farmacéutica, los augurios apuntan a un incremento, aunque muy leve, posiblemente por debajo del 5% en comparación con el ejercicio anterior.

La farmacéutica Rovi y el hantavirus

Todo esto mientras comienza a expandirse el temor por el hantavirus, que recuerda a los primeros momentos del Covid-19, momento en el que Rovi tuvo un gran protagonismo en España.

En concreto, estos laboratorios llegaron a un acuerdo con Moderna en aquel momento para producir en territorio español la vacuna contra el virus. La importancia fue tal que el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acudió en persona a sus instalaciones el 26 de octubre de 2020.

En dicha visita, el líder socialista agradeció a Rovi que produjese las primeras vacunas contra el Covid-19 en España, algo que hizo a principios del año 2021. Tras ello, en diciembre de ese mismo año, la compañía entró en el Ibex 35.

Desde aquel momento, la compañía no ha dejado de subir en Bolsa, siendo la que más revaloración ha experimentado del índice durante varios años completos. Un optimismo que parece haberse quebrado en el primer trimestre de este 2026.

En ese periodo, los ingresos totales de Rovi se situaron en 154,7 millones de euros, en línea con los alcanzados en el mismo periodo del año anterior, mientras que los ingresos operativos bajaron un 1,5%, hasta los 152,5 millones, debido principalmente al comportamiento de la división de heparinas.

Por su parte, su beneficio neto fue de 9,4 millones de euros, un 48% menos que en el mismo periodo de 2025. No obstante, las ventas del negocio de fabricación a terceros de Rovi aumentaron un 5% en el primer trimestre, hasta los 37,4 millones de euros.

El beneficio bruto de la farmacéutica aumentó un 5% en el primer trimestre respecto al mismo periodo de 2025, hasta alcanzar los 95 millones, con un aumento en el margen bruto de 3,8 puntos, hasta situarse en el 62,3% a cierre de marzo.