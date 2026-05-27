Ahorramas incrementa su facturación, alcanzando los 2.422 millones en 2025 y refuerza su crecimiento

Ahorramas, compañía referente en el sector de la distribución alimentaria, ha cerrado el ejercicio 2025 con una facturación bruta de 2.422 millones de euros, un 6,1 % más que el año anterior, consolidando un crecimiento apoyado en la expansión de su red comercial, el refuerzo de su modelo de tienda y la inversión en sus trabajadores. Desde 2022, Ahorramas ha incrementado sus ventas un 26 % en total.

De esta forma, durante 2025 la compañía ha continuado desarrollando su actividad en un entorno de crecimiento de su red y de refuerzo de su modelo operativo, en línea con una estrategia orientada al medio y largo plazo.

En 2025, Ahorramas ha logrado un EBITDA de 210 millones de euros y un resultado de explotación de 148 millones de euros. El beneficio neto de la compañía se ha situado en 109 millones de euros. Asimismo, la contribución tributaria de Ahorramas ha sido de 235 millones de euros, de los cuales 131 millones son soportados (impuestos locales, impuesto de sociedades y Seguridad Social de la empresa) y 104 millones (cotizaciones de los trabajadores, IRPF e IVA) son recaudados.

Crecimiento apoyado en la expansión de la red comercial

Ahorramas ha seguido avanzando en su crecimiento con la apertura de 7 nuevas tiendas, la reforma de otros 7 establecimientos y el cambio de imagen de 7 supermercados más. Así, la compañía ha alcanzado una cifra cercana a los 300 puntos de venta al cierre del ejercicio. Esta expansión ha permitido a Ahorramas alcanzar una superficie de sala de venta de más de 240.000 metros cuadrados, reforzar su presencia en las zonas en las que opera para mantener su apuesta por un modelo de proximidad, así como llegar a nuevos territorios como Castilla y León, donde ha abierto su primera tienda en Ávila.

En total, durante 2025, Ahorramas ha destinado 92 millones de euros a inversiones, de los cuales casi el 50 % (46 millones) se ha dirigido a la apertura de nuevas tiendas, un porcentaje que aumenta hasta el 64 % si se suma la reforma y cambios de imagen de los establecimientos, superficies logísticas y otros activos inmobiliarios. En conjunto, la inversión destinada a estas actuaciones ha aumentado un 4 %.

Todas estas actuaciones se han desarrollado incorporando criterios de eficiencia energética y sostenibilidad, tanto en el diseño como en la gestión de los activos, con el objetivo de mejorar la experiencia de compra, optimizar el rendimiento de las instalaciones y reforzar el mantenimiento a largo plazo de la red comercial y logística.

Apuesta por las personas: empleo estable y desarrollo del talento

La compañía, durante 2025, ha incrementado su plantilla hasta los 14.230 empleados, lo que supone un crecimiento del 3,6 % respecto al año anterior. Ahorramas mantiene así su apuesta por el empleo estable, con un 99,7 % de contratos indefinidos. En esta línea, ha reforzado su compromiso con sus equipos mediante una política retributiva sostenida, con un incremento salarial acumulado cercano al 20 % en los últimos cuatro años.

También es remarcable la confianza de la compañía en el talento sénior: cerca del 22 % de la plantilla tiene más de 50 años, lo que refuerza la combinación de experiencia y conocimiento en sus equipos, sirviendo de ejemplo y referencia para los profesionales más jóvenes.

En lo que respecta a otro de sus pilares diferenciales, el producto fresco de calidad y proximidad para un servicio especializado en tienda, Ahorramas mantiene su apuesta por una relación consolidada con sus proveedores, con un 98 % del volumen de compra realizado en España. Asimismo, la compañía continúa desarrollando su marca propia, que alcanza los 1.745 productos, reforzando su propuesta de valor para el cliente.

La evolución de estos indicadores refleja el esfuerzo inversor realizado durante el ejercicio para sostener el crecimiento de la compañía, en un contexto de desarrollo de su red y refuerzo de su modelo operativo.

Nombramiento y ratificación de cargos

En el marco de la Junta General de Accionistas de Ahorramas, hoy se ha ratificado el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración. Como parte de este proceso, se han incorporado dos nuevos consejeros en sustitución de otros dos.

Los nuevos nombramientos son Cristina Chaparro y Criscival 2015 S.L. representada por Juan Manuel Morales.

Cristina Chaparro cuenta con una sólida trayectoria en gestión empresarial y desarrollo de negocio en el sector Retail. Juan Manuel Morales, por su parte, aporta una amplia experiencia en dirección operativa y estrategia corporativa en compañías de gran consumo a nivel europeo.

Tras la aceptación de sus respectivos cargos ambos consejeros impulsarán, desde sus ámbitos de responsabilidad, el crecimiento y la consolidación futura de la compañía.

Sostenibilidad y eficiencia operativa

Ahorramas ha seguido impulsando medidas orientadas a la eficiencia energética y la sostenibilidad de sus operaciones. Al cierre de 2025, la compañía cuenta con 114 tiendas con paneles solares (+7 % respecto a 2024) y 137 establecimientos ecoeficientes (+10 %), además de una superficie total de paneles solares instalada superior a 58.500 m² (+6 %). Estas iniciativas se complementan con el desarrollo de infraestructuras que favorecen la eficiencia energética y la reducción del impacto ambiental en toda su red. Además, en 2025 Ahorramas ha consolidado su compromiso medioambiental alcanzando su quinto año consecutivo como Residuo Zero, con más del 99 % de los residuos valorizados.

Compromiso social allí donde opera

Ahorramas, durante 2025, ha apuntalado su compromiso con la sociedad bajo el programa Alimentando el Futuro, llevando a cabo iniciativas sociales, deportivas y medioambientales que contribuyen al desarrollo de las comunidades en las que opera. Así, la compañía ha recaudado más de 330.000 euros para el Banco de Alimentos y ha donado más de 141.000 kilos de alimentos a través del proyecto Comida Útil, además de colaborar con entidades como la Asociación Española Contra el Cáncer, para la que ha recaudado cerca de 146.000 euros.

La compañía también ha impulsado iniciativas vinculadas al deporte base y la inclusión, con más de 50.000 euros destinados a la Fundación Deporte Joven y cerca de 200.000 participantes en carreras patrocinadas, como la Carrera de la Mujer de Madrid. También es destacable su vinculación al histórico club de baloncesto Movistar Estudiantes, al que lleva 21 años patrocinando.

Este compromiso se completa con acciones de economía circular, como la recogida de más de 184.000 kilos de ropa usada, reforzando su contribución al bienestar social y al entorno desde un modelo de proximidad.