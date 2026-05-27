La psicología dice que las personas que no hablan por los grupos de Whatsapp no son tímidas, sino que lo hacen como forma de respeto hacia uno mismo

WhatsApp, la aplicación de mensajería instantánea más popular del mundo, ha transformado la manera de comunicarnos con nuestros amigos, familiares y compañeros de trabajo. En este contexto, los grupos de WhatsApp forman parte de nuestra vida cotidiana, ya que a través de ellos podemos organizar planes y escapadas, entre otras muchas cosas, pero hay un comportamiento que despierta dudas y curiosidad a partes iguales: el de las personas que leen todo, pero casi nunca responden. Para algunos usuarios, esta actitud puede estar relacionada con la timidez; para otros, es una manera de tomar distancia del exceso de estímulos digitales. La psicología analiza este fenómeno y ofrece distintas claves para comprender por qué ciertas personas prefieren mantenerse en silencio dentro de los grupos.

En primer lugar, cabe señalar que la escasa (o nula) participación de algunas personas no responde a una sola causa, ya que factores como la personalidad, la forma de comunicarse, la edad e incluso el estado emocional influyen directamente en la manera de relacionarse. Hay quienes no se sienten a gusto en el entorno digital, mientras que otras personas simplemente son tímidas o inseguras y prefieren mantenerse en silencio. En otros casos, la falta de respuesta puede deberse a la falta de interés en el tema que se está tratando; cuando esta actitud es constante, podría relacionarse con rasgos narcisistas, en los que la persona considera que intervenir en la conversación no merece su atención ni su tiempo.

Rasgos psicológicos de las personas que no hablan por los grupos de WhatsApp

Rebeca Cáceres, psicóloga, directora de Tribeca Psicólogos y profesora de la Universidad Internacional de Valencia, explica lo siguiente: «No hay una forma «correcta» de comportarse ante los grupos de WhatsApp. Esto es como la vida misma: depende de un montón de factores y no podemos buscar perfiles de personalidad en esta manera concreta de actuar, tanto si se responde como si no. Que alguien no escriba en un chat grupal no es un gesto de desprecio ni un mensaje implícito contra nadie. Es una decisión propia que debemos respetar. Pensar «me está ignorando» o «no le importo» responde más a nuestra interpretación emocional que a la intención real de la otra persona».

Y añade: «Hay personas que no se sienten cómodas expresándose en espacios digitales. Es una forma de respeto hacia uno mismo, porque implica actuar en coherencia con los propios valores, gustos y formas de estar en el mundo», según recoge El Economista.

Del mismo modo que en la vida cotidiana existen personas más extrovertidas y otras con un carácter más reservado, en el entorno digital ocurre exactamente lo mismo. Por eso, el silencio en los grupos de WhatsApp no debe interpretarse necesariamente como una señal de desinterés, rechazo o mala actitud hacia los demás. Cada persona establece sus propios ritmos, límites y prioridades a la hora de comunicarse, y cuando alguien decide no responder en un grupo de WhatsApp, en realidad está tomando una decisión consciente sobre cómo administrar su energía, su atención y su tiempo.

Además, detrás de ese silencio también puede existir la ansiedad social. Algunas personas sienten miedo a ser juzgadas, malinterpretadas o criticadas por lo que escriben, especialmente en grupos con numerosos participantes. Esa presión puede generar inseguridad y hacer que prefieran leer los mensajes sin intervenir.

Ansiedad social

La ansiedad social consiste en un miedo intenso, persistente y abrumador ante situaciones sociales o exposiciones públicas en las que la persona siente que puede ser observada, evaluada o juzgada por los demás. Este temor va mucho más allá de la simple timidez y, en muchos casos, puede afectar seriamente la vida cotidiana.

Aunque las fobias suelen relacionarse con un miedo irracional hacia objetos, animales o situaciones concretas, la fobia social se manifiesta principalmente frente a interacciones sociales que el cerebro interpreta como amenazas. Esta percepción activa una respuesta de alerta en el organismo, liberando adrenalina y generando síntomas de ansiedad que pueden incluir nerviosismo extremo y sudoración. Como consecuencia, la persona comienza a evitar este tipo de situaciones, reforzando el miedo y aumentando progresivamente el aislamiento social.

«Si bien no tiene una causa específica, existen varios factores de riesgo que pueden aumentar la probabilidad de que una persona desarrolle un trastorno de ansiedad social. Las personas que son naturalmente más reservadas y aquellas que han sufrido traumas como abuso o negligencia en la infancia tienen más probabilidades de desarrollar el trastorno. Además, las personas con un pariente de primer grado que padece el trastorno tienen entre dos y seis veces más probabilidades de sufrir un trastorno de ansiedad social», detalla Mental Health America.

En definitiva, los grupos de WhatsApp reflejan la manera en que nos relacionamos en la sociedad actual, donde no existe una única forma correcta de participar. «La convivencia digital también necesita acuerdos, límites y, sobre todo, respeto».